Το μουσείο Reina Sofia της Μαδρίτης ανακοίνωσε σήμερα ότι αλλάζει τον τίτλο ενός κύκλου δραστηριοτήτων που οργανώνει σε υποστήριξη προς τους Παλαιστίνιους που επικρίθηκε έντονα από την πρεσβεία του Ισραήλ και την εβραϊκή κοινότητα οι οποίες έκριναν πως καλούσε στην «εξάλειψη του Ισραήλ».

Αυτός ο κύκλος δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει κυρίως συνέδρια και συναντήσεις με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες, έφερε τον τίτλο "Από τον ποταμό μέχρι τη θάλασσα".

Το σύνθημα αυτό, που ακούγεται στις διαδηλώσεις υποστήριξης στους Παλαιστίνιους, αναφέρεται στα σύνορα της υπό βρετανική εντολή Παλαιστίνης που εκτείνονταν από τον ποταμό Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα πριν από τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948. Ερμηνεύθηκε από τους επικριτές του ως κάλεσμα για εξάλειψη του Ισραήλ.

Σε μια ανακοίνωση, το μουσείο Reina Sofia ανακοίνωσε πως «θα δώσει έναν νέο τίτλο» σε αυτόν τον κύκλο -- "Συναντήσεις κριτικής σκέψης. Διεθνής αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη"-- καθώς ο αρχικός τίτλος θεωρήθηκε «προσβλητικός για ορισμένες κοινότητες».

Η πρεσβεία του Ισραήλ και η εβραϊκή κοινότητα της Ισπανίας είχαν καταγγείλει την περασμένη εβδομάδα τον τίτλο αυτού του κύκλου που καλούσε, όπως ανέφεραν, στον «αφανισμό του Ισραήλ».

Το μουσείο Reina Sofia είναι ένα από τα μουσεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ισπανία και περιλαμβάνει στη συλλογή του τον περίφημο πίνακα "Γκερνίκα" του Πάμπλο Πικάσο.

Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πιο επικριτικές για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, που ξεκίνησε σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η θέση της κυβέρνησης του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και οι εκκλήσεις του για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους έχουν προκαλέσει εντάσεις με το Ισραήλ που ανακάλεσε προσωρινά την πρεσβευτή του στην Ισπανία τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

