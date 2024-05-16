Βαριές ποινές σε Ντεμιρτάς και άλλους Κούρδους πολιτικούς για την εξέγερση του 2014

Βαριές ποινές κάθειρξης επέβαλε δικαστήριο της 'Αγκυρας σε Κούρδους πολιτικούς στη δίκη που αφορούσε την εξέγερση Κούρδων της Τουρκίας το 2014, με αφορμή την κουρδική αντίσταση κατά της εισβολής των δυνάμεων του Ισλαμικού Κράτους στο Κομπάνι της βόρειας Συρίας.

Μεταξύ των καταδικασθέντων είναι ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού Κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών (HDP), της Φιγκέν Γιουκσέκνταγ, συμπρόεδρος επίσης του HDP, της Γκιουλτάν Κισανάκ, συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού Κόμματος Ειρήνης και Δημοκρατίας (BDP) και του Αχμέτ Τουρκ, νυν δημάρχου και συμπροέδρου στο παρελθόν του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατικής Κοινωνίας (DTP).

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 42 ετών στον Ντεμιρτάς, 30 ετών και 3 μηνών στη Γιουκσέκνταγ, 12 ετών στην Κισανάκ και 10 ετών στον 82χρονο Τουρκ.

Στην ίδια δίκη, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Σιντζάν της 'Αγκυρας, δικάζονταν συνολικά 108 άτομα, κατηγορούμενα για συμμετοχή στην οργάνωση ΡΚΚ και υποκίνηση των βίαιων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που έλαβαν χώρα στις 6-8 Οκτωβρίου του 2014. Οι 72 από τους κατηγορούμενους ήταν απόντες καθώς διαφεύγουν της σύλληψης.

Στην πρότασή του ο εισαγγελέας ζητούσε επτά φορές ισόβια κάθειρξη με επιβαρυντικούς περιορισμούς για τους Ντεμιρτάς και Γιουκσκεντάγ, μία φορά στον καθένα για «απειλή κατά της ενότητας και της ακεραιότητας του κράτους» και έξι φορές στον καθένα για έξι άτομα που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Πηγή: skai.gr

