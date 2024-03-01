Οι απειλές του Ερντογάν που γυρνούν μπούμερανγκ και το νέο τοπίο στην περιοχή

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η στάση της Τουρκίας παρακολουθείται στενά από την ελληνική πλευρά. Το πρόγραμμα των F-16 από τις ΗΠΑ έχει ξαναβάλει τον Ταγίπ Ερντογάν στο «παιχνίδι», καθώς επιθυμεί κάτι να «πουλήσει» στο κοινό του ενόψει των δημοτικών εκλογών που πλησιάζουν. Ο φόβος του είναι να μην φανεί εντελώς χαμένος, καθώς μετά τα Ραφάλ η Ελλάδα προχωρά δυναμικά με την απόκτηση και των F-35. Ο Τούρκος πρόεδρος έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά με τις ΗΠΑ. Τα αεροσκάφη που θα αποκτήσει δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για παραβιάσεις κατά της ελληνικής πλευράς, ενώ για την Ουάσιγκτον κόκκινο πανί αποτελούν οι επιθέσεις των Τούρκων κατά των Κούρδων στη Συρία, αλλά και η υποστήριξη που παρέχεται στο Αζερμπαϊτζάν κατά του Ναγκόρνο – Καραμπάχ.

Οι απειλές του Τούρκου προέδρου δεν του έχουν βγει. Αν δεν έλεγε το «ναι» για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, τα F-16 εκτιμάται ότι δεν θα έβλεπε ούτε με το «κυάλι». Υπενθυμίζεται πως η Άγκυρα είχε «συμμορφωθεί» για το συγκεκριμένο θέμα μετά την επίσκεψη του Άντονι Μπλίνκεν στην Κωνσταντινούπολη και αμέσως μετά στην Κρήτη όπου συνάντησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιο είναι το μήνυμα που πέρασε στην Τουρκία από τη διαπραγμάτευση των τελευταίων μηνών; Πως δεν μπορεί να γίνει τίποτα αν η ελληνική πλευρά «στυλώσει τα πόδια».

Όλα αυτά τα γνωρίζει ο Ερντογάν και σαφώς ζυγίζει τις επόμενες κινήσεις του. Δεν του λείπουν οι φίλοι στη Δύση ούτε η επιρροή που έχει και μπορεί να ασκήσει. Είναι η μόνη μουσουλμανική χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και μπορεί να χειρίζεται δύσκολες καταστάσεις στην περιοχή. Με γνώμονα πάντα το δικό του συμφέρον βέβαια, όπως κάνει και σε σχέση με τη Μόσχα. Δεν άλλαξε ποτέ τη θέση της η Τουρκία σε σχέση με τις κυρώσεις στη Ρωσία, ωστόσο την αγορά των S-400 πιέζεται πολύ για να μην την απαρνηθεί. Όσον αφορά τη Χαμάς παραμένει να διαφωνεί με την κυρίαρχη θέση της Δύσης πως πρόκειται για τρομοκρατική οργάνωση.

Ο Ερντογάν με την πολυετή του παραμονή στην εξουσία έχει διαμορφώσει τους δικούς του κανόνες στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Αυτό δεν σημαίνει πως η απόκλιση της Τουρκίας από τη Δύση θα διατηρηθεί ή θα κρατήσει πέρα από τον κύκλο της δικής του διακυβέρνησης. Υποτίθεται, άλλωστε πως αυτή είναι η τελευταία του θητεία και μετά θα εγκαταλείψει το παλάτι στην Άγκυρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική πλευρά είναι σαφές πως ψάχνει να εκμεταλλευτεί τη νηνεμία που υπάρχει με την Τουρκία από τους περσινούς φονικούς σεισμούς και μετά στην Αττάλεια, την εξάρτηση που έχουν από τις ΗΠΑ, αλλά και τις σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον που βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Η Ελλάδα και η Τουρκία αποτελούν συμπληρωματικούς κρίκους σε αυτή την περιμετρική ζώνη. Ποιο είναι ο πλεονέκτημα της Ελλάδας στο τρίγωνο με τις ΗΠΑ; Πως ήταν πάντα αξιόπιστος σύμμαχος και συνεπή συνομιλητής με τις κυβερνήσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η πολιτική των ίσων αποστάσεων ερμηνεύεται εύκολα καθώς πάντα η Ουάσιγκτον χρειαζόταν και τις δυο χώρες στο πλευρό της.

