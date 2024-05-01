Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τα βάζει με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές: «Να πας σπίτι σου» - Δείτε βίντεο

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ ο ηθοποιός τα βάζει με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας του ταινίας «Zero Day» στο κέντρο του Μανχάταν

Ρόμπερτ Ντε Νίρο διαδηλωτές

 Ένα βίντεο που δείχνει τον ηθοποιό Ρόμπερτ ντε Νίρο να τα βάζει με μια ομάδα διαδηλωτών υποστηρικτών των Παλαιστινίων στο κέντρο του Μανχάταν ήρθε στη δημοσιότητα.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Χ και δείχνει τον ηθοποιό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας του ταινίας «Zero Day» να λέει σε φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές: «Αυτό δεν είναι ταινία. Αυτό είναι πραγματικό». 

 «Και αν πρόκειται να συνεχίσεις να λες ανοησίες, τότε πρέπει να πας σπίτι σου» συνέχισε ο ηθοποιός.

Αιώνιος υποστηρικτής του Ισραήλ

Ο Ντε Νίρο είχε και στο παρελθόν υπερασπιστεί το Ισραήλ. Μάλιστα, είχε δυνατή φιλία με τον εκλιπόντα υπουργό Άμυνας Μοσέ Νταγιάν και τον αείμνηστο Πρόεδρο Έζερ Βάιζμαν. 

Κατά τη διάρκεια μιας από τις επισκέψεις του στη χώρα, είπε «Πάντα μου αρέσει να έρχομαι στο Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί είναι ζεστοί, είναι δραστήριοι άνθρωποι. Ειλικρινά. Πολύ έξυπνοι. Πάντα μου αρέσουν οι έξυπνοι άνθρωποι. Είναι ωραίοι άνθρωποι, ξέρετε. Επιθετικοί και σέβομαι αυτή την επιθετικότητα γιατί τη χρειάζεσαι στην περίπτωσή τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρόμπερτ ντε Νίρο Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark