Ένα βίντεο που δείχνει τον ηθοποιό Ρόμπερτ ντε Νίρο να τα βάζει με μια ομάδα διαδηλωτών υποστηρικτών των Παλαιστινίων στο κέντρο του Μανχάταν ήρθε στη δημοσιότητα.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Χ και δείχνει τον ηθοποιό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας του ταινίας «Zero Day» να λέει σε φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές: «Αυτό δεν είναι ταινία. Αυτό είναι πραγματικό».

«Και αν πρόκειται να συνεχίσεις να λες ανοησίες, τότε πρέπει να πας σπίτι σου» συνέχισε ο ηθοποιός.

It's so refreshing to see more people not letting narrative take over their common sense. Well done Robert De Niro, thank you for supporting Israel! pic.twitter.com/vGv25X4QvO — Im Tirtzu (@IMTIzionism) May 1, 2024

Αιώνιος υποστηρικτής του Ισραήλ

Ο Ντε Νίρο είχε και στο παρελθόν υπερασπιστεί το Ισραήλ. Μάλιστα, είχε δυνατή φιλία με τον εκλιπόντα υπουργό Άμυνας Μοσέ Νταγιάν και τον αείμνηστο Πρόεδρο Έζερ Βάιζμαν.

Κατά τη διάρκεια μιας από τις επισκέψεις του στη χώρα, είπε «Πάντα μου αρέσει να έρχομαι στο Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί είναι ζεστοί, είναι δραστήριοι άνθρωποι. Ειλικρινά. Πολύ έξυπνοι. Πάντα μου αρέσουν οι έξυπνοι άνθρωποι. Είναι ωραίοι άνθρωποι, ξέρετε. Επιθετικοί και σέβομαι αυτή την επιθετικότητα γιατί τη χρειάζεσαι στην περίπτωσή τους».

Πηγή: skai.gr

