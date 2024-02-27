Της Αθηνάς Παπακώστα

Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας άναψε το πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ δύο χρόνια μετά την απόφαση της Στοκχόλμης να εγκαταλείψει 200 χρόνια ουδετερότητας και να αιτηθεί επισήμως να προσχωρήσει στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, αμέσως μετά την επικύρωση του πρωτοκόλλου στο ουγγρικό κοινοβούλιο έκανε λόγο για μία «ιστορική ημέρα» αλλά και για «ένα μεγάλο βήμα» για τη χώρα του.

Μετά την έγκριση της Τουρκίας, η Ουγγαρία ήταν το τελευταίο από τα 31 Κράτη - Μέλη της Συμμαχίας που δεν είχε επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και με 188 ψήφους επί 199 βουλευτών το κοινοβούλιο της χώρας άνοιξε τον δρόμο προκειμένου η Ουγγαρία να γίνει το 32ο μέλος της Συμμαχίας.

«Προσχωρούμε στο ΝΑΤΟ για υπερασπιστούμε με καλύτερο τρόπο όλα όσα είμαστε και όλα εκείνα στα οποία πιστεύουμε» υπογράμμισε σχετικά ο Σουηδός πρωθυπουργός.

Όπως προσέθεσε «όταν η Σουηδία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, θα είναι η πρώτη φορά, έπειτα από 500 χρόνια, όπου οι σκανδιναβικές χώρες θα έχουν κοινή άμυνα».

Η Φινλανδία, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία και υπέβαλε ταυτόχρονα με τη Σουηδία αίτηση πριν από δύο περίπου χρόνια, εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, χαιρέτισε την εξέλιξη τονίζοντας πως η απόφαση του κοινοβουλίου της Ουγγαρίας έκανε τη Συμμαχία «περισσότερο ισχυρή και δυνατή».

Του τέλους των πολύμηνων διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είχε προηγηθεί, λίγα 24ωρα πριν, η επίσκεψη του Ούλφ Κρίστερσον στη Βουδαπέστη όπου και επισφραγίστηκε η συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες για την προμήθεια τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών από τη Σουηδία στην Ουγγαρία - επιπλέον των 14 που χρησιμοποιεί ήδη η πολεμική της αεροπορία.

«Το να είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ σημαίνει πως είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον. Η σχέση μας βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό» είχε τονίσει ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν έχοντας ήδη υπογράψει τη συμφωνία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας με τη Σουηδία.

Μιλώντας στο σκανδιναβικό τηλεοπτικό δίκτυο SVT, η Μαγκνταλένα Άντερσον, η τέως πρωθυπουργός της Σουηδίας, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο του 2022 τη διαδικασία τόνισε ότι η εξέλιξη «θα δυναμώσει την ασφάλειά μας».

Σύμφωνα με τη διαδικασία, η επικύρωση πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου και τον πρόεδρο της χώρας εντός λίγων ημερών. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ώστε ο Γενικός Γραμματέας να καλέσει τη νέα χώρα να προσχωρήσει στη συνθήκη, η οποία και πάλι θα αποσταλεί στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να την καλέσει, επισήμως, να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.

Για τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας «το να προχωρήσει αυτή η διαδικασία με τον κατάλληλο ρυθμό ήταν σοφό» ενώ, για τη Στοκχόλμη, όπως τόνιζε την περασμένη Παρασκευή από τη Βουδαπέστη ο Σουηδός πρωθυπουργός, «σεβόμαστε ο ένας τις διαφορές του άλλου και μερικές φορές καταλήγουμε σε καλούς συμβιβασμούς»

