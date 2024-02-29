Στην Άγκυρα τα σχέδια των επιστολών προσφοράς και αποδοχής για τα F-16

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι απεστάλησαν από τις ΗΠΑ τα σχέδια των επιστολών προσφοράς και αποδοχής για την προμήθεια 40 νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block-70 και τον εκσυγχρονισμό 79 υφιστάμενων F-16 του τουρκικού στόλου. Οι επιστολές έχουν παραληφθεί και εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.

Κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Αμυνας, αρχιπλοίαρχο Ζεκί Ακτουρκ, πηγές του υπουργείου ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στα σχέδια των επιστολών, σε αυτές τις συναντήσεις θα γίνει από κοινού αξιολόγηση και στη συνέχεια θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία και θα ξεκινήσει το χρονοδιάγραμμα.

«Η τιμολόγηση θα γίνει με βάση τον κατάλογο και τα προϊόντα. Όταν επιτευχθεί η τελική συμφωνία, θα γίνει γνωστό το συνολικό κόστος αυτής της συμφωνίας. Η πρότασή μας να γίνει η παραγωγή και ο εσυγχρονισμός στην Τουρκία έχει μεταφερθεί στις αμερικανικές αρχές» ανέφεραν από το τουρκικό υπουργείο 'Αμυνας.

Παράλληλα σημείωσαν ότι αναμένουν θετική προσέγγιση της Γερμανίας στο θέμα της προμήθειας Eurofihgter, μετά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού 'Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε αυτή την επίσκεψη ήταν το θέμα του Eurofighter. Αναμένεται η θετική προσέγγιση της Γερμανίας, μιας από τις χώρες της κοινοπραξίας του Eurofighter, για το θέμα αυτό. Οι τεχνικές συζητήσεις με εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου και της κατασκευάστριας εταιρείας συνεχίζονται» δήλωσαν οι ίδιες πηγές του τουρκικού υπουργείου κατά την ενημέρωση των αμυντικών συντακτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.