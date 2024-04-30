Παραγγελία στη διευθύνουσα την εισαγγελία Εφετών της Αθήνας ώστε να διερευνήσει το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης κατά του σκέλους της απόφασης για το Μάτι με το οποίο αθωώθηκαν χθες 15 κατηγορούμενοι απέστειλε σήμερα η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Αδειλίνη.

Στην παραγγελία της προς τη διευθύνουσα την εισαγγελία Εφετών η κ. Αδειλίνη αναφέρει:

«Παρακαλούμε να διερευνηθεί η αυτεπάγγελτη εκ μέρους σας άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως ως προς τους αθωωθέντες με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το Μάτι, καθώς και ως προς την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων στους καταδικασθέντες με την ίδια ως άνω απόφαση, τις επιμέρους ποινές που επιβλήθηκαν σ’ αυτούς και τον τρόπο έκτισης εν γένει των ποινών».

Χθες το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους έξι από τους συνολικά 21 κατηγορούμενους για την τραγωδία στο Μάτι, έξι χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά με τους 104 νεκρούς.

Το Δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε χρόνια και στα πέντε πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του κρατικού μηχανισμού που καταδικάστηκαν για την τραγωδία στο Μάτι, και τρία χρόνια στον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο που έβαλε τη φωτιά.

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο επέβαλε ποινές στους:

Σωτήρη Τερζούδη Αρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 ετών.

Αρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 ετών. Βασίλη Ματθαιόπουλο υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος συνολική ποινή φυλάκισης 15 ετών, δηλαδή 5 χρόνια.

υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος συνολική ποινή φυλάκισης 15 ετών, δηλαδή 5 χρόνια. Ιωάννη Φωστιέρη, Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή πέντε χρόνια.

Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή πέντε χρόνια. Νικόλαο Παναγιώτοπουλο, Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 χρόνια

Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 χρόνια Χαράλαμπο Χιόνη Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 χρόνια.

Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 χρόνια. Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, κάτοικο που φέρεται να έβαλε την πυρκαγιά ποινή φυλάκισης 3 ετών.

Στους καταδικασθέντες επιβλήθηκε τελικά και χρηματική ποινή ύψους 38.000 ευρώ στον καθένα.

Οι καταδικασθέντες έφυγαν από την πλαϊνή πόρτα του δικαστηρίου για να αποφύγουν την οργή των συγγενών των θυμάτων, που υπέστησαν σοκ από την απόφαση. Η απόφαση έγινε δεκτή με έντονες αποδοκιμασίες. Είναι ενδεικτικό ότι ένας εκ των συγγενών των θυμάτων επιχείρησε να προσεγγίσει τους κατηγορούμενους ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προσπάθησε να τους πετάξει μια καρέκλα, με αποτέλεσμα να προσαχθεί.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Και οι πέντε κατά περίπτωση κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες κατά συρροή από αμέλεια ενώ ένοχος κρίθηκε και ο ηλικιωμένος Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος που έβαλε τη φωτιά.



Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τον Σωτήρη Τερζούδη τότε αρχηγό της Πυροσβεστικής (ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια για την εκτροπή ελικοπτέρου) για 102 ανθρωποκτονίες (θύματα) και 32 σωματικές βλάβες (εγκαυματίες), Βασίλη Ματθαιόπουλο τότε υπαρχηγό (ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο 9 ανθρώπων στη θάλασσα διότι τον έκρινε ένοχο ότι δεν έδωσε εντολή για να κινηθούν τα πλοιάρια για τη σωτηρία όσων έπεσαν στη θάλασσα να σωθούν, Ιωάννη Φωστιέρη τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ (ανθρωποκτονία από αμέλεια) για 102 θανάτους και 32 τραυματίες, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο τότε Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών (ανθρωποκτονία από αμέλεια για 102 ανθρώπων, σωματική βλάβη από αμέλεια 32 ανθρώπων), Χαράλαμπο Χιώνη τότε Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής (ανθρωποκτονία από αμέλεια για 102 ανθρώπων, σωματική βλάβη από αμέλεια 32 ανθρώπων) και Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο κάτοικο από την αυλή του οποίου ξεκίνησε η φωτιά.

Το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου αναγνώρισε το δικαστήριο στους τέσσερις από τους έξι κατηγορούμενους. Ελαφρυντικό αναγνωρίστηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, Ιωάννη Φωστιέρη, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και Χαράλαμπο Χιώνη. Δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στους Βασίλη Ματθαιόπουλο και στον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ποιοι κρίθηκαν αθώοι

Αθώοι κρίθηκαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής Χρήστος Γκολφίνος, Φίλιππος Παντελεάκος, Δαμιανός Παπαδόπουλος, Χρήστος Λάμπρης, Χρήστος Δροσόπουλος, Γεώργιος Πορτοζούδης και Στέφανος Κολοκούρης, ο τότε αξιωματικός στα Εναέρια Μέσα της ΕΛΑΣ Χαράλαμπος Συρογιάννης, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, η τότε περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και οι τότε δήμαρχοι Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης και Πεντέλης Δημήτριος-Στέργιος Καψάλης.

Αθώοι κρίθηκαν, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση οι Βάιος Θανασιάς τότε αντιδήμαρχος δήμου Μαραθώνα, Ευάγγελος Μπουρνούς τότε δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, Αντώνης Παλπατζής τότε αντιδήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

