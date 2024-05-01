Στεφάνι στο μνημείο των εκτελεσθέντων αγωνιστών της ελευθερίας από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944 κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εκπέμποντας, ταυτόχρονα, μήνυμα υπέρ των διεκδικήσεων των εργαζομένων.

Σε δήλωση του ο κ. Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων σημείωσε:

Στεκόμαστε με δέος εδώ στον μαρτυρικό τόπο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής. Όπου ακριβώς πριν 80 χρόνια, 200 πατριώτες, μέλη της Εθνικής Αντίστασης, δολοφονήθηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα. Εκτελέσθηκαν από τις δυνάμεις του Άξονα.

Κρατάμε τη θυσία τους για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη ως πυξίδα.

Για αυτό, πήραμε πρωτοβουλία και καταθέσαμε άμεσα και χωρίς δεύτερες σκέψεις υπόμνημα, για να μην επιτραπεί στα απομεινάρια της Χρυσής Αυγής να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Είναι, όμως, και η ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, που οι εργαζόμενοι γιορτάζουν και αγωνιούν για τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Χαίρομαι πάρα πολύ, που ο υποψήφιός μας για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Νίκολα Σμιτ, κατάφερε με δική του πρωτοβουλία οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες, οι γνωστοί ντελιβεράδες, να έχουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα και να μη ζουν σε ανασφάλεια.

Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων. Διότι οι εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στη χώρα μας πρέπει να ζουν με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική.

Πηγή: skai.gr

