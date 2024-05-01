Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την περιφορά των Επιταφίων θα εφαρμοστούν τη Μεγάλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας με όλες τις λεπτομέρειες για τους δρόμους που θα κλείσουν και ποιες ώρες:

Ανακοινώνεται ότι, τη Μεγάλη Παρασκευή (03-05-2024), λόγω περιφοράς των Επιταφίων των Ιερών Ναών Αγίου Μηνά, Αγίου Δημητρίου, της Του Θεού Σοφίας και Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (Μητρόπολη), θα ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί στην στάθμευση και στην κυκλοφορία των οχημάτων, στον κεντρικό τομέα της πόλης:

Α’ ΚΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ:

Από ώρα 16.30 της 03-05-2024 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις παρακάτω οδούς του Δήμου Θεσ/νίκης:

α. Ιων. Δραγούμη, στο τμήμα της από Εγνατία μέχρι Τσιμισκή.

β. Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από Τσιμισκή μέχρι Εγνατία.

γ. Τσιμισκή, στο τμήμα της από πλατεία ΧΑΝΘ μέχρι Ι.Δραγούμη.

δ. Εγνατία, στο τμήμα της από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Ι.Δραγούμη.

Από ώρα 12.00 της 03-05-2024 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, στην οδό Ι. Δραγούμη, στο τμήμα της από Εγνατία μέχρι Αγ. Μηνά.

Β’ ΚΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:

Από ώρα 20.30 της 03-05-2024 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς:

α. Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από Ιων. Δραγούμη μέχρι Πελοποννήσου.

β. Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από Φιλίππου μέχρι Αγ. Δημητρίου.

γ. Ολύμπου, στο τμήμα της από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Πελοποννήσου.

δ. Πελοποννήσου, στο τμήμα της από Ολύμπου μέχρι Αγ. Δημητρίου.

Από ώρα 15.00 της 03-05-2024 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς:

α. Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από το ύψος του Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου μέχρι Μακ. Αμύνης.

β. Πελοποννήσου, στη δεξιά πλευρά (σύμφωνα με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας),στο τμήμα της από Ολύμπου μέχρι Αγ. Δημητρίου.

γ. Ολύμπου, στη δεξιά πλευρά (σύμφωνα με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας), στο τμήμα της από την Ελ. Βενιζέλου μέχρι Τ. Παπαγεωργίου.

Γ’ ΚΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ):

Από ώρα 20.30 της 03-05-2024 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς:

α. Λεωφ. Νίκης, στο τμήμα της από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Αγ. Σοφίας.

β. Μητροπόλεως, στο τμήμα της από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Αγ. Σοφίας.

γ. Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από Τσιμισκή μέχρι Λεωφ. Νίκης.

Από ώρα 15.00 της 03-05-2024 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, στην οδό Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από Τσιμισκή μέχρι Λεωφ. Νίκης.



Δ’ ΚΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ:

Από ώρα 20.30 της 03-05-2024 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς:

α. Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγ. Σοφίας.

β. Ερμού, στο τμήμα της από Ελ. Βενιζέλου μέχρι την πλατεία Αγ. Σοφίας.

γ. Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους.

δ. Π.Π. Γερμανού, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Π. Μελά.

ε. Π. Μελά, στο τμήμα της από την οδό Π.Π. Γερμανού μέχρι τη συμβολή της με τις οδούς Αλ. Σβώλου και Κεραμοπούλου.

στ. Μακένζι Κινγκ, στο τμήμα της από την πλατεία Αγ. Σοφίας μέχρι την οδό Π. Μελά.

ζ. Κεραμοπούλου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με τις οδούς Π. Μελά και Αλ. Σβώλου μέχρι τη συμβολή της με την πλατεία Αγ. Σοφίας.

Για τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση από την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τα δρομολόγια περιφοράς των Επιταφίων, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

