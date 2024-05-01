Στα ίδια επίπεδα με τον Μάρτιο διατηρήθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο (108,5 μονάδες, από 108,4 μονάδες τον περασμένο μήνα), σύμφωνα με το ΙΟΒΕ.

Στους επιμέρους επιχειρηματικούς δείκτες, καταγράφεται μικρή εξασθένιση στη Βιομηχανία και το Λιανικό Εμπόριο και εντονότερη υποχώρηση στις Κατασκευές, ενώ στις Υπηρεσίες σημειώνεται μικρή βελτίωση των προσδοκιών. Παράλληλα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύεται ελαφρώς.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ ο συνολικός δείκτης κινείται φέτος, κατά μέσο όρο, περίπου στα ίδια επίπεδα με την περυσινή χρονιά. Συνεπώς, η μικρή επιβράδυνση στους ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όρους προσδοκιών τόσο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, όσο και στα νοικοκυριά.

Καθώς πλησιάζει η θερινή περίοδος και παρά τις οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις στο εξωτερικό περιβάλλον, οι τρέχουσες ενδείξεις για τον εισερχόμενο τουρισμό είναι θετικές και συνολικά ο τομέας αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, και να συνεισφέρει ισχυρά σε πλήθος κλάδων που συνδέονται αμέσως ή εμμέσως με αυτόν.

Ταυτόχρονα, η επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι σημαντική σε κρίσιμες πλευρές της οικονομίας και στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης και σταδιακά η επίδραση του προγράμματος, όπως και άλλων ευρωπαϊκών πόρων, αναμένεται να είναι ισχυρότερη κατά την επόμενη διετία.

Από την άλλη πλευρά, η οικονομία βρίσκεται σε μια καμπή όπου πολλά από τα μέτρα παρέμβασης ή στήριξης που έχουν εφαρμοστεί είναι εύλογο να αποσύρονται και να επανέρχεται μια κανονική λειτουργία.

Συνολικά, η οικονομία κινείται σε μια σταθερή τροχιά και περισσότερο θετικά από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, όμως η εξέλιξη των πραγματικών εισοδημάτων και των συνολικών προοπτικών της οικονομίας θα εξαρτηθεί μεσοπρόθεσμα από τις επιλογές της οικονομικής πολιτικής καθώς και τις σημαντικές προκλήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον.

Αναλυτικότερα:

στη Βιομηχανία , το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε ελαφρά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα διατηρήθηκαν αμετάβλητες ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες υποχώρησαν.

, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε ελαφρά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα διατηρήθηκαν αμετάβλητες ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες υποχώρησαν. στις Κατασκευές , οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων εντάθηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένισαν οριακά.

, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων εντάθηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένισαν οριακά. στο Λιανικό Εμπόριο , οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν έντονα, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται ελαφρά αν και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να ενισχύονται ήπια.

, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν έντονα, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται ελαφρά αν και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να ενισχύονται ήπια. στις Υπηρεσίες , οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ελαφρά, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να ενισχύονται ηπιότερα.

, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ελαφρά, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να ενισχύονται ηπιότερα. στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας περιορίστηκαν ελαφρά, όπως και οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Αντίθετα, εξασθένισαν ήπια οι προβλέψεις για μείζονες αγορές ενώ ενισχύθηκε οριακά η πρόθεση για αποταμίευση.

