Τελεσίγραφο ΗΠΑ σε Ερντογάν: Ξεχάστε τους S-400 για να πάρετε τα F-35

Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, ο οποίος ερωτηθείς για την πώληση μαχητικών F-35 στην Αγκυρα, σχολίασε πως αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι η Άγκυρα έχει αγοράσει S-400 από τη Ρωσία.

«Δεν υπάρχουν αλλαγές στη θέση μας σχετικά με το πρόγραμμα F-35 για την Τουρκία. Αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη χρήση πυραύλων S-300 και S-400» είπε σε δημοσιογράφους σε ενημέρωση.

Όπως σημείωσε ο Κίρμπι, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται για αυτό το θέμα, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επιστρέψουν στην επανέναρξη της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα προμήθειας μαχητικών πέμπτης γενιάς, αφού η Άγκυρα «μπορέσει να επιλύσει τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον».

Διεθνή πρακτορεία: Ο Πούτιν θα ταξιδέψει στην Τουρκία στις 12 Φεβρουαρίου

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, στην ατζέντα της συζήτησης βρίσκονται «ο πυρηνικός σταθμός Ακουγιου και οι S-400».

Στη συνέχεια ο Ερντογάν, στις 14 ή 15 Φεβρουαρίου, θα επισκεφθεί την Αίγυπτο για να συναντηθεί με τον Σίσι, με τις διμερείς σχέσεις και τις θαλάσσιες ζώνες να μαπίνουν στο τραπέζι των συνομιλιών.

Τούρκοι αναλυτές: «Οι ΗΠΑ ίσως θέσουν όρους για να απαγορεύσουν τις υπερπτήσεις σε νησιά του Αιγαίου»

«Στην Άγκυρα υπάρχουν αναλύσεις που φοβούνται πως οι ΗΠΑ θα θέσουν περιορισμούς για τα F-16 σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο»

Η Σουλτάν Αρινίρ, παρουσιάστρια του HABER GLOBAL, ανέφερε: «Mήπως πράγματι μπορεί να τεθεί κάποιος όρος για τα F-16 σε σχέση με τα ελληνικά νησιά. Δηλαδή να τεθεί όρος για να μην κάνουν υπερπτήσεις πάνω απο τα ελληνικά νησιά; Κι αν δεν έχουν τέτοιοι όροι τώρα, μήπως τεθούν το επόμενο διάστημα; Κι εσείς περιμένετε τέτοιο βήμα απο τις ΗΠΑ;»

Ο Μετεχάν Ντεμίρ, δημοσιογράφος, απάντησε: «Nα σας πω τις υποψίες που υπάρχουν στην Άγκυρα. Γι' αυτό σας λέω πως η Καθημερινή μάλλον δεν τα έγραψε όλα. Στην ανάλυση ρίσκου της Τουρκίας για τις ΗΠΑ υπάρχουν οι εξής υποψίες. Πρώτον, πως θα πουν 'δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στη Συρία. Η Άγκυρα υποψιάζεται πως μπορεί να τεθεί αυτό. Δεύτερον, 'δεν μπορείτε να τα χρησιμποιήσετε στα νησιά του Αιγαίου και στα ζητήματα των διαφορών με την Ελλἀδα'. Τρίτον 'δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στην Αν. Μεσόγειο στην Κύπρο'. Υπάρχουν φόβοι πως μπορούν να έρθουν πάνω στο τραπέζι. Στις αναλύσεις ρίσκου που συντάσσονται, η Τουρκία περιμένει να τεθούν αυτά τα ζητήματα. Μπορούν να το κάνουν; Mπορούν. Βέβαια, επίσημα δεν θα το επιβεβαιώσουν. Όμως υπάρχει τέτοιο ρισκο; Ναι υπάρχει».

Τούρκοι αναλυτές: «Μέχρι να προσγειωθούν στην Τουρκία τα F16 οι ΗΠΑ μπορούν να βάλουν εμπόδια»

«Τα πρώτα F-16 μάλλον θα έρθουν το 2019, μέχρι τότε οι ΗΠΑ μπορούν να θέσουν όρους»

Οζάι Σεντίρ, διεθυντής της MILLIYET: «Ρώτησα τις πηγές μας στην Άγκυρα, μου είπαν πως δεν υπάρχει θέμα με όρους ...αλλά! Επειδή δεν εμπιστεύομαι καθόλου τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της παραγωγής, τότε το Κογκρέσο μπορεί να θέσει όρους. Σκεφτείτε πως η παραλαβή των F-16 εμφανίζεται να γίνεται το 2029, πώς μπορώ να εμπιστευτώ τις ΗΠΑ; Μέχρι να προσγειωθούν εκείνα τα αεροσκάφη στην Τουρκία εγώ φοβάμαι πως μπορεί να προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα απο τις ΗΠΑ».

