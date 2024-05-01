«Comicdom CON Athens 2024»: Το διεθνές φεστιβάλ κόμικς έρχεται στην Τεχνόπολη

Το Comicdom Con Athens είναι το μακροβιότερο φεστιβάλ κόμικς όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. 170 δημιουργοί comics και εικονογράφοι, διεθνείς και ελληνικές εκθέσεις comics και εικονογράφησης, καταστήματα και εκδοτικές, προβολές animation, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, sketch events, Διαγωνισμός Cosplay, Απονομή Ελληνικών Βραβείων Κόμικς, ομιλίες και panels, συνθέτουν το πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής των comics, Comicdom CON Athens 2024, που φέτος μεγαλώνει και επεκτείνεται σε -σχεδόν- όλους τους χώρους της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.

Όπως πάντα, έτσι και στη φετινή 18η διοργάνωσή του, το μακροβιότερο διεθνές φεστιβάλ comics της Αθήνας παραμένει το μόνο αυτής της κλίμακας, με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις του.

Ιαπωνία – Η τιμώμενη χώρα

Η Ιαπωνία, γενέτειρα των παγκοσμίως δημοφιλών manga και anime, θα είναι η Τιμώμενη Χώρα του φετινού φεστιβάλ, με ένα πλούσιο πρόγραμμα, τόσο για τους φίλους της ιαπωνικής κουλτούρας, όσο και για όσους θέλουν να την ανακαλύψουν. Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, με αφορμή το Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας 2024. Τρεις εκθέσεις, δύο διεθνείς και μια ελληνική αποτελούν τον κορμό του αφιερώματος στην Ιαπωνία, με το πρόγραμμα να συμπληρώνουν panels, sketch event με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, και ένα πλούσιο παιδικό πρόγραμμα.

Διεθνής Έκθεση: Make Mine Manga

Εξερευνήστε την ιστορία των manga, τις δημιουργικές τεχνικές πίσω από αυτή τη μοναδική τέχνη και ανακαλύψτε το θαύμα των Manga-Anime. Η έκθεση που έχει ως σκοπό να συστήσει τα manga στο ευρύ κοινό, έχει δημιουργηθεί ειδικά από τον Paul Gravett, εμβληματική προσωπικότητα διεθνούς κύρους στον χώρο της 9ης Τέχνης, ο οποίος και θα βρίσκεται στο Φεστιβάλ, για μία live ξενάγηση των επισκεπτών στη συναρπαστική ιστορία των manga.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.