Το ουγγρικό κοινοβούλιο επικύρωσε σήμερα το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Πλέον όλα τα μέλη της Συμμαχίας έχουν δώσει το πράσινο φως και η σκανδιναβική χώρα είναι έτοιμη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η επικύρωση του πρωτοκόλλου στην ουγγρική Βουλή εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία (188 ψήφοι επί συνόλου 199 βουλευτών), δίνοντας τέλος σε σχεδόν δύο χρόνια αναμονής.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα», δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, αμέσως μετά την επικύρωση από την Ουγγαρία του πρωτοκόλλου για την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ.

Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας εντός του ΝΑΤΟ, ανέφερε ο Κρίστερσον.

Η επικύρωση του πρωτοκόλλου στην ουγγρική Βουλή εγκρίθηκε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία (188 ψήφοι επί συνόλου 199 βουλευτών), δίνοντας τέλος σε σχεδόν δύο χρόνια αναμονής.

Πλέον όλα τα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έχουν δώσει το πράσινο φως και η σκανδιναβική χώρα είναι έτοιμη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ χαιρέτισε σήμερα την επικύρωση από το ουγγρικό κοινοβούλιο της ένταξης της Σουηδίας στη Συμμαχία.

"Τώρα που όλοι οι Σύμμαχοι έχουν δώσει την έγκρισή τους, η Σουηδία θα γίνει ο 32ος Σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Η ένταξη της Σουηδίας θα μας κάνει όλους πιο δυνατούς και ασφαλέστερους", είπε ο Στόλτενμπεργκ σε ανάρτησή του στο X.

Η Ουγγαρία ήταν μέχρι σήμερα η τελευταία μεταξύ των 31 μελών του ΝΑΤΟ που δεν είχε εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ χαιρέτισε μια «ιστορική ημέρα» για το ΝΑΤΟ αφού το ουγγρικό κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως σήμερα για την ένταξη της Σουηδίας, το τελευταίο βήμα για την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στο ΝΑΤΟ πολύ σύντομα», δήλωσε ο Σούνακ με ανάρτηση στο X.

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά την έναρξη ενός συνεδρίου στο Ελιζέ για την υποστήριξη της Ουκρανίας, συνεχάρη τη Σουηδία για τη σημερινή εξέλιξη. «Συγχαρητήρια στη χώρα σας», είπε ο Μακρόν, δηλώνοντας χαρούμενος που η Σουηδία και η Φινλανδία «εντάχθηκαν στον οργανισμό μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.