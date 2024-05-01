Διευρύνθηκαν οι ζημιές της Aston Martin για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία σταμάτησε την παραγωγή βασικών μοντέλων της εν αναμονή του λανσαρίσματος νέας σειράς αυτοκινήτων αργότερα φέτος.

Οι αναπροσαρμοσμένες ζημιές προ φόρων σχεδόν διπλασιάστηκαν, στα 110,5 εκατ. λίρες, από 57,3 εκατ. λίρες, την προηγούμενη χρονιά. Αναλυτές, σύμφωνα με το Reuters, είχαν προβλέψει ζημιές ύψους 93 εκατ. λιρών.

Τα έσοδα υποχώρησαν κατά 10%, στα 267,7 εκατ. λίρες, με τον καθαρό δανεισμό να αυξάνεται κατά 20% στα 1,04 δισ. λίρες. Ο υψηλός δανεισμός της αυτοκινητοβιομηχανίας ανησυχεί εδώ και χρόνια τους επενδυτές και εκτιμάται πως έχει συμβάλει στη μεγάλη πτώση που καταγράφει η μετοχή από την είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο το 2018.

Σήμερα, η μετοχή κατέγραφε πτώση 12% στο άνοιγμα της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, με τις απώλειες να περιορίζονται στη συνέχεια στο -6,3%.

Η διοίκηση της εταιρείας δήλωσε πάντως πως η παράδοση τεσσάρων νέων μοντέλων εντός τους έτους θα οδηγήσει σε “σημαντική ανάπτυξη” από το δεύτερο μισό του χρόνου και μετά.



“Οι επιδόσεις της εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο αντανακλούν την αναμενόμενη μεταβατική περίοδο, καθώς σταματήσαμε την παραγωγή και παράδοση βασικών μοντέλων, ενόψει της παραγωγής του νέου Vantage, του αναβαθμισμένου DBX707 και του σπορ αυτοκινήτου V12,” δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Lawrence Stroll.

Επίσης, ο Stroll σημείωσε πως η Aston Martin πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα προς την ενδυνάμωση του ισολογισμού της, καθώς ολοκλήρωσε πρόγραμμα αναχρηματοδότησης με βελτιωμένους όρους.

Ανά περιοχή η Aston Martin είδε τους όγκους των πωλήσεων να υποχωρούν κατά 35% στην Αμερική, κατά 30% στη Μεγάλη Βρετανία, και κατά 17% σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Στην αγορά Ασίας-Ειρηνικού η πτώση έφτασε στο 14%.

Για το σύνολο του έτους πάντως η διοίκηση της Aston Martin διατήρησε τις προβλέψεις της για αύξηση του όγκου των πωλήσεων σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, και για βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους προς τον στόχο του 40% που έχει θέσει.

Επίσης, η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να υποδεχθεί τον νέο της CEO, Adrian Hallmark, (βρίσκεται στην Bentley στην παρούσα φάση) το φθινόπωρο. Ο Hallmark είναι ο τρίτος που αναλαμβάνει καθήκοντα CEO από το 2020.

Πηγή: skai.gr

