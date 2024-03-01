Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με το "δεξί" αναμένει η κυβέρνηση να ξεκινήσει και να εξελιχθεί ο Μάρτιος στο πεδίο της ακρίβειας, αποδίδοντας τα αποτελέσματα του αγώνα που δίνει, τόσο μέσω των στοχευμένων μέτρων που λαμβάνει όσο και με τις μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Το μήνυμα αποκλιμάκωσης των τιμών στα ράφια και μίας επιπλέον ανάσας για τα νοικοκυριά που μαστίζονται από τις υψηλές τιμές της αγοράς εξέπεμψε ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά και προσδοκούμε οι αρχικές τιμές σε παραπάνω από 1500 προϊόντα, από τις αρχές Μαρτίου να είναι μειωμένες και προφανώς επί αυτών των αρχικών θα καθορίζονται και οι τελικές τιμές», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισηγητική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας.

Την ώρα που ο πληθωρισμός ειδικά στον τομέα των τροφίμων αντιστέκεται προκαλώντας "ασφυξία" σε πολλά νοικοκυριά, η κυβέρνηση επιμένει στις παρεμβάσεις και στα μέτρα που θα τον αναχαιτίσουν, συμπαρασύροντας προς τα κάτω και τις τιμές στα ράφια. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση έχει ήδη θέσει όριο στο κέρδος των εταιρειών στο βρεφικό γάλα, όπου οι αυξήσεις ήταν υψηλές και αδικαιολόγητες ενώ ταυτόχρονα περιορίζονται κατά 30% οι παροχές των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ, ώστε η διαφορά αυτή να μπορεί να μετακυλιστεί και ως όφελος προς τον καταναλωτή. Παρεμβάσεις, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένεται να αποτυπωθούν σταδιακά στην αγορά και κατ' επέκταση στην τσέπη του καταναλωτή.

Πρόκειται για μία διπλή μάχη, όπως τη χαρακτήρισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης η οποία στοχεύει "Aπό τη μία πλευρά, μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις" με το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, εντός του Μαρτίου να προωθεί και τη νέα αύξηση επί του κατώτατου μισθού για το 2024 και με εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Μέτρα που εντάσσονται στις μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος και των ονομαστικών μισθών, και που αποτελούν "αποτελεσματική απάντηση απέναντι στο κύμα ακρίβειας το οποίο μας ταλανίζει εδώ και μία διετία" όπως είπε.

Από την άλλη, αναγκαία κρίνονται από την κυβέρνηση και τα στοχευμένα μέτρα, τα οποία απαντούν σε επίκαιρες ανάγκες και όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός "Γι' αυτό και δεν υποτιμούμε διαχρονικές στρεβλώσεις στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Οι παρεμβάσεις μας σε αυτό το επίπεδο είναι πράγματι διαχρονικές και πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα".

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην εφαρμογή των όσων ψηφίζονται, λέγοντας απευθυνόμενος στους υπουργούς του ότι πρέπει να είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην οικονομία και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος στην υγεία και την ασφάλεια.

Τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο οποίος ήταν ο πρώτος Υπουργός που πήρε το λόγο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ανέλυσε στο Υπουργικό Συμβούλιο την πορεία εφαρμογής των μέτρων κατά της ακρίβειας που έχουν ήδη νομοθετηθεί και δείχνουν ήδη τα πρώτα τους αποτελέσματα και παρουσίασε το Νομοσχέδιο για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Στόχος του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων άσκησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων της βιομηχανίας, η βελτίωση της εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων για την αποτελεσματικότερη συμβολή των χρηματοδοτήσεών τους στην επιχειρηματικότητα, η αντιμετώπιση διαδικαστικών ζητημάτων υψηλής σημασίας που αφορούν στις ενώσεις καταναλωτών και η καταπολέμηση των πλασματικών εκπτώσεων.

Μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του νομοσχεδίου μεταβάλλουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται οι έμποροι να αναφέρουν ως αρχική τιμή, την τιμή του προϊόντος πριν από την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου από τριάντα ημέρες σε εξήντα ημέρες.

Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς να ασκεί από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων περί παραπλανητικών εκπτώσεων.

Επιπλέον καθορίζεται η αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή για την εγγραφή, τη διατήρηση ή τη διαγραφή ενώσεων καταναλωτών από Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών.

Τέλος, προβλέπεται η εφαρμογή προγράμματος πιστοποίησης επάρκειας υπαλλήλων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δυνάμει σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συναφθεί με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

