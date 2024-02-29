Νέες παραιτήσεις μελών από την Κεντρική Επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στη σκιά του θυελλώδου 4ου Συνεδρίου του κόμματος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αιτία ήταν η «τοξικότητα και ο διχασμός» που έφερε η στάση της ηγεσίας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

"Μετά από έναν διεκπεραιωτικού χαρακτήρα προσυνεδριακό διάλογο που έγινε με τη μη συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών μας και κυρίως με την απουσία της κοινωνίας, ήρθε η διεξαγωγή του 4ου συνεδρίου να επιβεβαιώσει με τον πιο ηχηρό και δυσάρεστο τρόπο το πρόβλημα του κόμματός μας.

Το συνέδριο ενός κόμματος αποτελεί την ύψιστη πολιτική διαδικασία πολιτικής παραγωγής. Δυστυχώς, σε αυτό το συνέδριο το μόνο που επιδιώχθηκε ήταν η τοξικότητα και ο διχασμός.

Δεν συμμετέχουμε σε παιχνίδια εξουσίας.

Δεν συμμετέχουμε σε στρατηγικές ήττας.

Δεν συμμετέχουμε σε προσωπικές κόντρες.

Σε συνθήκες πολλαπλών, πολυεπίπεδων κρίσεων. Σε συνθήκες μετατόπισης της γεωπολιτικής ισχύος. Σε συνθήκες όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και της επέλασης του νεοφιλελευθερισμού, που φέρνουν ολοένα και εγγύτερα την Ευρώπη και τη χώρα μας με το φάσμα της ακροδεξιάς απειλής.

Η μόνη λύση είναι η διαμόρφωση ενός κοινωνικού και πολιτικού ρεύματος που θα δώσει προοδευτική διέξοδο.

Σε αυτή την υπόθεση δηλώνουμε «παρών»!

Είμαστε παρόντες στην επόμενη μέρα, στην ανασυγκρότηση της ευρείας Δημοκρατικής Παράταξης. Θα στηρίζουμε κινήσεις συνεννόησης και συνένωσης δυνάμεων.

Δεν αποτελούμε μέρος του προβλήματος, αλλά ευελπιστούμε να είμαστε κομμάτι της λύσης.

Το χρωστάμε στον εαυτό μας, στη γενιά μας, στα παιδιά μας, στην κοινωνία, στην Ελλάδα.

Με αυτό το κείμενο παραιτούμαστε από τις θεσμικές μας ιδιότητες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Υπογραφές

Δημητριάδης Λεωνίδας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και μέλος του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής

Ελευθεριάδης Αντώνιος μέλος Κεντρικής Επιτροπής, μέλος της γραμματείας Χρηματοπιστωτικού και μέλος νομαρχιακής επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης

Μπουρνάρης Θωμάς, μέλος Κεντρική Επιτροπής, Συντονιστής Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής, μέλος νομαρχιακής επιτροπής Σερρών

Παπαλεξίου Αφεντούλα (Έφη), μέλος Κεντρικής επιτροπής, μέλος της Γραμματείας του Τμήματος εργατικής πολιτικής της ΚΕ, μέλος του european policy dept syriza και μέλος νομαρχιακής επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης

Δαδούδης Παναγιώτης, μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Α Θεσσαλονίκης

Κούλικας Πέτρος, μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Σερρών, πρ. Συντονιστής ΟΜ Σερρών

Πιτσαλίδης Βαγγέλης, μέλος νομαρχιακής Α Θεσσαλονίκης, συντονιστής Ο.Μ. ΟΑΣΘ

Τότας Γεώργιος, μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Σερρών

Ζήνας Αλέξανδρος, μέλος επιτροπής οικονομικού ελέγχου Νομαρχιακής Α Θεσσαλονίκης

Καφαντάρης Παναγιώτης, μέλος Συντονιστικού Ο.Μ. Κάτω Κέντρου Θεσσαλονίκης, υποψήφιος για ΝΕ Α Θεσσαλονίκης

Ακριτίδης Κωνσταντίνος, μέλος Συντονιστικού Ο.Μ. Βότση - Καλαμαριάς, υπ. Συντονιστής Ο.Μ. Βότση – Καλαμαριάς

Μπέμπης Βαγγέλης, μέλος Συντονιστικού Ο.Μ. Βότση - Καλαμαριάς

Πετρόπουλος Θανάσης, αν. Συντονιστής Ο.Μ. Βότση - Καλαμαριάς

Σταφυλλίδης Γεώργιος, αν. Συντονιστής Ο.Μ. ΟΑΣΘ

Τζιβάνης Παναγιώτης, μέλος Συντονιστικού Ο.Μ. Βότση - Καλαμαριάς"

Πηγή: skai.gr

