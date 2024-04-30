Η πρώτη επίσημη φωτογραφία του βασιλικού ζεύγους της Δανίας, μετά την ενθρόνιση του βασιλιά Φρειδερίκου, κυκλοφόρησε την Παρασκευή και παρουσιάζει την βασίλισσα Μαίρη να στέκεται δίπλα στον βασιλιά - ένα τυπικό, σφιγμένο και στημένο βασιλικό, πορτραίτο, που ωστόσο δεν πέρασε απαρατήρητο.

Οι χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν εντόνως ότι το πορτραίτο είναι προϊόν είτε φωτομοντάζ – Φρειδερίκος και Μαίρη φωτογραφήθηκαν ξεχωριστά και μπήκαν «μαζί» μετά – είτε προϊόν ΑΙ, με τρανταχτά επιχειρήματα.

Πρώτον, η βασίλισσα Μαίρη είναι ξεκάθαρα πιο «λαμπερή και ζωντανή» από τον Φρειδερίκο – σχεδόν «ψεύτικη» - ενώ το χέρι της που ακουμπά το χέρι του άπιστου συζύγου της, φαίνεται να είναι κάπως περίεργα μπροστά από το δικό του. Αυτό οφείλεται πιθανότατα σε φωτομοντάζ – ιδίως αν σκεφτεί κανείς τις πρόσφατες φήμες περί εξωσυζυγικού δεσμού του βασιλιά.

Πολλοί χρήστες πάνε ένα βήμα παρακάτω και υποστηρίζουν ότι το πορτραίτο είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Μπορείτε να πείτε ότι κάτι είναι AI από την έλλειψη σαφήνειας, ειδικά όταν κάνεις ζουμ. Αυτό είναι το ενδεικτικό σημάδι» γράφει ένας από αυτούς.

After months of wild rumour and speculation about the state of their marriage, King Frederik and Queen Mary of Denmark stand side-by-side in their first official gala portrait since ascending the throne https://t.co/pv9UhNGLNk pic.twitter.com/rJjqHvHWH4 — Tatler (@Tatlermagazine) April 27, 2024

Πάντως, απαντώντας στα σχόλια, το παλάτι της Δανίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει ότι η φωτογραφία δεν έχει υποστεί επεξεργασία.

Πηγή: skai.gr

