Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, Mohammad Ibrahim Shtayyeh, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν συμμετάσχει στη Διεθνή Ανθρωπιστική Διάσκεψη για τους Αμάχους στη Γάζα, που πραγματοποιείται στο Παρίσι.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χαίρομαι που σας βλέπω.

Mohammad Ibrahim Shtayyeh: Η χαρά είναι δική μου. Ελπίζω να σας δω κάτω από διαφορετικές συνθήκες.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, ήμουν έτοιμος να πω ότι θα ήταν καλό να συναντηθούμε κάτω από διαφορετικές συνθήκες, αλλά πιστεύω ότι ήταν σημαντικό για την Ελλάδα να είναι εδώ. Θέλουμε να παίξουμε πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της δυστυχίας των ανθρώπων στη Γάζα και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες.

Mohammad Ibrahim Shtayyeh: Πρέπει να σπάσουμε το εμπάργκο. Η πολιορκία της Γάζας είναι ένας αργός θάνατος για όλους, ειδικά για τους τραυματίες. Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, αλλά και οι ιατρικές προμήθειες. Το κύριο μέλημά μας είναι πραγματικά να μπορέσουμε να περιθάλψουμε τους τραυματίες. Είναι αυτοί για τους οποίους μιλάτε, 26.000 άνθρωποι. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα επιβιώσουν. Νομίζω ότι η προτεραιότητά μας, εκτός από τα τρόφιμα και όλα τα άλλα ανθρωπιστικά ζητήματα, είναι και να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κίνδυνο. Εάν εμείς και εσείς μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να παρέχουμε πραγματικά αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω οποιασδήποτε δυνατής οδού, νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια καλή ιδέα. Βέβαια, για εμάς, όπως γνωρίζετε, το πιο σημαντικό είναι πως ό,τι κι αν κάνουμε, δεν θα το κάνουμε ή δεν θα χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για να φύγουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε τελείως, διότι γνωρίζουμε ποιες είναι οι προθέσεις του Ισραήλ. Η πρόθεση των Ισραηλινών είναι να διώξουν όσο το δυνατόν περισσότερους Παλαιστίνιους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την αυξανόμενη ανησυχία του για τις απώλειες αμάχων και υπογράμμισε την ανάγκη ανθρωπιστικών παύσεων για να υπάρξει σταθερή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει με ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε επαφή με την Κυπριακή Δημοκρατια και τους εμπλεκόμενους εταίρους για την πιθανότητα δημιουργίας ανθρωπιστικού διαδρόμου δια θαλάσσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση και ότι δεν εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό. Επανέλαβε ότι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού είναι η Παλαιστινιακή Αρχή και τόνισε τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στη λύση δύο κρατών. Τέλος, σημείωσε ότι μόνο μια πολιτική λύση σε αυτή τη βάση μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους και τη σταθερότητα στην περιοχή

Πηγή: skai.gr

