«Μνημείο κυνισμού και αλαζονείας» χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ τις δηλώσεις του υπουργού Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

«Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οι νεκροί στα Τέμπη "δεν απασχολούν" την κοινή γνώμη. Με την ίδια κυνική λογική παρέκαμψαν την εγκληματική απουσία του κράτους και τις υπουργικές ευθύνες, όταν δολοφονούνταν ο Αντώνης Καρυώτης στο λιμάνι του Πειραιά και ο Μιχάλης Κατσούρης στη Νέα Φιλαδέλφεια από την επέλαση Κροατών χούλιγκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση με την οποία το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κ. Μητσοτάκη «να αποδοκιμάσει και να στείλει σπίτι του τον υπουργό του».

«Εκείνος κρατά τη μπαγκέτα της αλαζονείας και της αμετροέπειας. Το απέδειξε, όταν από το βήμα της Βουλής κατηγόρησε έναν Πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής για «προσωπική ατζέντα» επιχειρώντας ευθεία παρέμβαση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

