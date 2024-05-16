Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα κατά ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων σε αντίποινα για αεροπορικά πλήγματα τη νύχτα που είχαν στόχο θέσεις της στον ανατολικό Λίβανο.

Η νέα αυτή αύξηση της έντασης ανάμεσα στο ισχυρό φιλοϊρανικό σιιτικό κίνημα του Λιβάνου και τον ισραηλινό στρατό σημειώνεται μετά τον θάνατο την Τρίτη το βράδυ ενός διοικητή της Χεζμπολάχ σε στοχευμένο πλήγμα που διεξήγαγε το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ "εξαπέλυσαν επίθεση με πάνω από 60 ρουκέτες Κατιούσα" σε πολλές ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, επισημαίνει η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της.

Τα πυρά αυτά ρίφθηκαν σε "αντίποινα για τις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού χθες τη νύχτα στην κοιλάδα Μπεκάα", προσθέτει.

Πέντε ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο την περιοχή Μπααλμπέκ, προπύργιο της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, το οποίο γνωστοποίησε ότι υπάρχει ένας τραυματίας και "υλικές ζημιές".

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, το ένα από τα πλήγματα είχε στόχο "στρατόπεδο" του κινήματος, το οποίο διαθέτει μεγάλο αριθμό βάσεων σε αυτήν την περιοχή.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού "επιβεβαίωσε ότι ένα αεροπορικό πλήγμα διεξήχθη βαθιά στον Λίβανο" σε στόχο που συνδέεται με πρόγραμμα κατασκευής "ρουκετών ακριβείας" από τη Χεζμπολάχ.

Τα πλήγματα εξαπολύθηκαν μετά την ανακοίνωση χθες, Τετάρτη, το βράδυ από τη Χεζμπολάχ ότι στοχοθέτησε στρατιωτική βάση κοντά στην Τιβεριάδα στο βόρειο Ισραήλ, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου, η Χεζμπολάχ στοχοθετεί θέσεις στο βόρειο Ισραήλ σε υποστήριξη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Η Χεζμπολάχ εξαπολύει επιθέσεις κυρίως σε θέσεις του ισραηλινού στρατού κοντά στα σύνορα. Το Ισραήλ απαντά με επιδρομές ολοένα και πιο βαθιά στο έδαφος του Λιβάνου και στοχοθετεί αξιωματούχους της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι "εξουδετέρωσε" με αεροπορικό του πλήγμα την Τρίτη διοικητή της Χεζμπολάχ, τον Χουσέιν Μάκι, στην παράκτια πόλη Τύρο, στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του 55χρονου Μάκι. Πηγή προσκείμενη στο σιιτικό κίνημα του Λιβάνου δήλωσε στο AFP ότι ήταν "διοικητής" του κινήματος.

Συνολικά 413 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο τους επτά μήνες που διαρκούν οι διασυνοριακές ανταλλαγές πυρών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ, αλλά και σχεδόν 80 άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP.

Στην ισραηλινή πλευρά, τουλάχιστον 14 στρατιώτες και 10 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στις εχθροπραξίες αυτές, οι οποίες έχουν εκτοπίσει χιλιάδες αμάχους και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

