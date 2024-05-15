Τουρκικό ΥΠΕΞ: Είπαμε στην ελληνική πλευρά πως τα θαλάσσια πάρκα είναι κόκκινη γραμμή

Με τον πλέον επίσημο τρόπο η Άγκυρα διατυπώνει την αντίθεσή της στα σχέδια για θαλάσσια πάρκα.

Χθες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ερωτηθείς σχετικά είπε ότι «στην ελληνική πλευρά είπαμε πως τα θαλάσσια πάρκα είναι η κόκκινη γραμμή μας. Δε θα τα δεχτούμε».

Πρόσθεσε ότι «υπήρξε κατανόηση της αρχής πως δεν πρέπει να γίνουν μονομερή βήματα δίχως να επιλυθούν τα προβλήματα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε: «Από την άλλη πλευρά, καταγράψαμε επίσης τις επιφυλάξεις και τις σκέψεις μας σχετικά με το θαλάσσιο πάρκο. Τις εκφράσαμε. Είπαμε ότι δεν πρόκειται για ένα αθώο περιβαλλοντικό σχέδιο στα μάτια μας, ότι αν προχωρήσει, θα μπει σε θέματα που αφορούν την υφαλοκρηπίδα, που είναι μια κόκκινη γραμμή που μας προβληματίζει, και ότι δεν θα το δεχτούμε. Υπήρξε επίσης κατανόηση της αρχής, ότι δεν πρέπει να γίνουν εκατέρωθεν μονομερή βήματα χωρίς να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν σήμερα ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε μονομερή βήματα, εκατέρωθεν βήματα και ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε λύση για να συζητήσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα, όσο δύσκολα και αν είναι αυτά. Η καλή θέληση και η πολιτική βούληση είναι προφανείς. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας. Με τη θέληση του Θεού, ελπίζω να δούμε σύντομα εξελίξεις όσον αφορά τόσο τα τρέχοντα όσο και τα χρόνια προβλήματα».

Milliyet: «Η Ελλάδα με τους Meteor έχει σημαντική υπεροχή στις αερομαχίες»

«Σύντομα μπορούμε να κατασκευάσουμε Meteor» λέει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Στην αερομαχία η σημαντικότερη υπεροχή της Ελλάδας είναι στα συστήματα αέρος - αέρος, είναι οι γαλλική πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Μeteor» συνεχίζει η Milliyet.

Το συντομότερο δυνατόν μπορούμε να κατασκευάσουμε Meteor, απάντησε ο Γκιουλέρ.

Ιρφάν Καγιά Γκιουλέρ, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων: «O πρωθυπουργός της Ελλάδας επισκέφθηκε τη Χίο που βρίσκεται απέναντι από τον Τσεσμέ. Τι πήγε να κάνει ουσιαστικά να επιθεωρήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις. Μα τι κάνει, καθώς σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης αυτό το μέρος θα πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο..

«Πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα;» ρωτά η παρουσιάστρια.

«Θέλω να πω κάτι επιπλέον. Λόγω αυτού του προβλήματος, η Ελλάδα ανακοίνωσε άλλο ένα σχέδιο. Είναι το σχέδιο με τα θαλάσσια πάρκα. Με αυτό το σχέδιο, με αυτόν τον τρόπο κεκαλυμμένα και τετελεσμένα άρχισε να επιχειρεί να διεκδικεί την κυριαρχία νησιών που αμφισβητείται η κυριαρχία τους» είπε ο Γκιουλέρ.

Ο στρατηγικός αναλυτής Μεσούτ Χακί Τζασίν σχολίασε: «Το πετρέλαιο το οποίο θα εξορυχθεί εδώ είναι δικαίωμα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Με ένα νησί δεν μπορείτε να εγκλωβίσετε την Τουρκία μέσα στον κόλπο της Αττάλειας. Αυτά δε γίνονται με έναν χάρτη. Η Τουρκία διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή και η Ελλάδα δεν είναι γειτονική χώρα στην ΑΟΖ, αλλά αντιθέτως είναι η Αίγυπτος. Αυτό το πρόβλημα μπορούν να το λύσουν η Τουρκία και η Αίγυπτος».

Ενόχληση τουρκικών ΜΜΕ από την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Χίο

«Εκεί είναι αποστρατιωτικοποιημένο νησί και απέναντι από τον Τσεσμέ».

Επανεμφάνιση του χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας σε αναλύσεις για την ΑΟΖ.

