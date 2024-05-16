Λογαριασμός
Δικαστικές πηγές: Η νομική αλήθεια για τη γυναικοκτονία στο Μενίδι

Τι διευκρινίζουν δικαστικές πηγές για τη φρικτή γυναικοκτονία 

Γυναικοκτονία

Της Ιωάννας Μάνδρου

Έγκυρες δικαστικές πηγές, αναφερόμενες στη φρικτή γυναικοκτονία στο Μενίδι, τονίζουν ότι με βάση τις νέες ρυθμίσεις του νέου ποινικού κώδικα 5090/2024 που τέθηκαν σε εφαρμογή από 1/5 και αφορούν στα αδικήματα της ενδοοικογενειακης βίας, το δικαστήριο (Αυτόφωρο ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε μετά την ποινική δίωξη ο δράστης) θα μπορούσε να διατάξει εκδίκαση της υπόθεσης εντός τριών ημερών, και προσωρινή κράτηση του δράστη, έως ότου να εκδικαστεί η υπόθεση.

Αντί αυτού το δικαστήριο όρισε δικάσιμο για τις 17/5 διότι η παθούσα δεν προσήλθε κατά την εκδίκαση του Αυτόφωρου και ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
 

