Της Ιωάννας Μάνδρου

Έγκυρες δικαστικές πηγές, αναφερόμενες στη φρικτή γυναικοκτονία στο Μενίδι, τονίζουν ότι με βάση τις νέες ρυθμίσεις του νέου ποινικού κώδικα 5090/2024 που τέθηκαν σε εφαρμογή από 1/5 και αφορούν στα αδικήματα της ενδοοικογενειακης βίας, το δικαστήριο (Αυτόφωρο ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε μετά την ποινική δίωξη ο δράστης) θα μπορούσε να διατάξει εκδίκαση της υπόθεσης εντός τριών ημερών, και προσωρινή κράτηση του δράστη, έως ότου να εκδικαστεί η υπόθεση.

Αντί αυτού το δικαστήριο όρισε δικάσιμο για τις 17/5 διότι η παθούσα δεν προσήλθε κατά την εκδίκαση του Αυτόφωρου και ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.



Πηγή: skai.gr

