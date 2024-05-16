Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το πολεμικό του συμβούλιο συνήλθε στην πόλη του Χάρκοβο, πρωτεύουσα της περιφέρειας κατά της οποίας επικεντρώνεται μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση.
Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά δύσκολη, αλλά υπό έλεγχο».
«Μέχρι στιγμής, η κατάσταση στην περιοχή του Χάρκιβ βρίσκεται συνολικά υπό έλεγχο», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram διευκρινίζοντας ότι βρίσκεται στην πόλη μαζί με τους στρατιωτικούς διοικητές.
«Αλλά η ζώνη παραμένει σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, για τον λόγο αυτόν ενισχύουμε τις μονάδες μας», είπε.
Το Κίεβο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η ρωσική στρατιωτική προώθηση έχει ανασχεθεί σε ορισμένες ζώνες της περιοχής όπου η Μόσχα με μία αιφνιδιαστική επίθεση κατόρθωσε να εξασφαλίσει σε μερικές ημέρες τα μεγαλύτερα σε διάστημα ενάμισι έτους εδαφική οφέλη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.