Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το πολεμικό του συμβούλιο συνήλθε στην πόλη του Χάρκοβο, πρωτεύουσα της περιφέρειας κατά της οποίας επικεντρώνεται μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά δύσκολη, αλλά υπό έλεγχο».

«Μέχρι στιγμής, η κατάσταση στην περιοχή του Χάρκιβ βρίσκεται συνολικά υπό έλεγχο», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram διευκρινίζοντας ότι βρίσκεται στην πόλη μαζί με τους στρατιωτικούς διοικητές.

«Αλλά η ζώνη παραμένει σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, για τον λόγο αυτόν ενισχύουμε τις μονάδες μας», είπε.

Το Κίεβο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η ρωσική στρατιωτική προώθηση έχει ανασχεθεί σε ορισμένες ζώνες της περιοχής όπου η Μόσχα με μία αιφνιδιαστική επίθεση κατόρθωσε να εξασφαλίσει σε μερικές ημέρες τα μεγαλύτερα σε διάστημα ενάμισι έτους εδαφική οφέλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

