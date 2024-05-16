Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του το ζευγάρι από το Νεπάλ, που κατηγορείται ότι πέταξε το παιδί του ένα νεογνό σε κάδο απορριμμάτων σε περιοχή της Βραυρώνας.



Και οι δύο κατηγορούμενοι, απολογούμενοι για το αδίκημα της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας από κοινού, επέμειναν ότι το νεογνό δεν γεννήθηκε ζωντανό και ότι δεν το σκότωσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη μητέρα υποστήριξε ότι όταν γέννησε το βρέφος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου εργαζόταν, λιποθύμησε και στη συνέχεια ανακτώντας τις αισθήσεις της διαπίστωσε ότι το βρέφος δεν είχε σημάδια ζωής και ήταν μελανιασμένο.

Όπως υποστήριξε, η ίδια και ο σύζυγός της πανικοβλήθηκαν και τότε πήραν την αδιανόητη απόφαση να πετάξουν το νεογνό, βάζοντάς το σε σακούλα σκουπιδιών. Το βρέφος εντοπίστηκε σε κοντινή χωματερή της περιοχής.

