Τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το βράδυ του Σαββάτου στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγκάζι στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Μεταξύ των θυμάτων είναι πολλές γυναίκες και παιδιά, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) σχετικά με το συγκεκριμένο πλήγμα.

(Με πληροφορίες από Al Jazeera)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

