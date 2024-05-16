Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε σήμερα επίσημες διαδικασίες για να αξιολογήσει εάν η Meta, ο πάροχος του Facebook και του Instagram, ενδέχεται να παραβίασε τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) σε τομείς που συνδέονται με την προστασία των ανηλίκων.

Η Επιτροπή ανησυχεί ότι τα συστήματα τόσο του Facebook όσο και του Instagram, συμπεριλαμβανομένων των αλγορίθμων τους, ενδέχεται να διεγείρουν συμπεριφορικούς εθισμούς στα παιδιά. Επιπλέον, η Επιτροπή ανησυχεί επίσης για τις μεθόδους διασφάλισης ηλικίας και επαλήθευσης που εφαρμόζει η Meta.

Η σημερινή έναρξη της διαδικασίας βασίζεται σε μια προκαταρκτική ανάλυση της έκθεσης αξιολόγησης κινδύνου που εστάλη από τη Meta τον Σεπτέμβριο του 2023, στις απαντήσεις της Meta στα επίσημα αιτήματα της Επιτροπής για πληροφορίες (σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και τη μεθοδολογία της αξιολόγησης κινδύνου), δημοσίως διαθέσιμες εκθέσεις καθώς και την ανάλυση της ίδιας της Επιτροπής.

Οι τρέχουσες διαδικασίες αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

- Τη συμμόρφωση της Meta με τις υποχρεώσεις του DSA σχετικά με την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων που προκαλούνται από τη σχεδίαση των διαδικτυακών διεπαφών του Facebook και του Instagram, οι οποίες ενδέχεται να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες και την απειρία των ανηλίκων και να προκαλέσουν εθιστική συμπεριφορά ή/και να ενισχύσουν το λεγόμενο φαινόμενο «rabbit hole» (σ.σ.: η αδυναμία του παιδιού να διαχωρίσει τον εαυτό του από το Ίντερνετ, είτε πρόκειται για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε για άλλες σχετιζόμενες με το Ίντερνετ δραστηριότητές του). Μια τέτοια αξιολόγηση απαιτείται για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων για την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος στη σωματική και ψυχική ευεξία των παιδιών καθώς και στον σεβασμό των δικαιωμάτων τους.

- Τη συμμόρφωση της Meta με τις απαιτήσεις του DSA σε σχέση με τα μέτρα μετριασμού για την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ιδίως εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας που χρησιμοποιούνται από τη Meta, τα οποία ενδέχεται να μην είναι λογικά, αναλογικά και αποτελεσματικά.

- Τη συμμόρφωση της Meta με τις υποχρεώσεις του DSA για τη θέσπιση κατάλληλων και αναλογικών μέτρων για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου απορρήτου, ασφάλειας και ασφάλειας για ανηλίκους, ιδίως όσον αφορά τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου για ανηλίκους ως μέρος του σχεδιασμού και της λειτουργίας των συστημάτων συστάσεων τους.

Εάν αποδειχθούν, αυτές οι αστοχίες συνιστούν παραβάσεις των άρθρων 28, 34 και 35 του DSA. Η έναρξη της επίσημης διαδικασίας δεν προδικάζει την έκβασή της και δεν προδικάζει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που μπορεί να αποφασίσει να κινήσει η Επιτροπή για οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που μπορεί να συνιστά παράβαση βάσει του DSA.

- Επόμενα βήματα -

Η Επιτροπή θα διενεργήσει τώρα κατά προτεραιότητα σε βάθος έρευνα και θα συνεχίσει να συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία, για παράδειγμα αποστέλλοντας πρόσθετα αιτήματα για πληροφορίες, πραγματοποιώντας συνεντεύξεις ή επιθεωρήσεις.

Η έναρξη επίσημων διαδικασιών εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα επιβολής, όπως τη λήψη προσωρινών μέτρων και αποφάσεων μη συμμόρφωσης. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να αποδεχθεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Meta για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που τέθηκαν στη διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.