Ένα άτομο (ημεδαπός), ο οποίος βραδινές ώρες της Τρίτης (προς Τετάρτη) αφαίρεσε την ελληνική σημαία (με τον ιστό της), η οποία ήταν αναρτημένη έξω από κατάστημα της Κομοτηνής, συνέλαβαν χθες αστυνομικοί.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περαιτέρω έρευνα και προανάκριση προέκυψε επιπλέον πως ο δράστης, κατά το χρονικό διάστημα από 27-28 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς του προέβησαν σε μία περίπτωση στην καύση ελληνικής σημαίας που ήταν αναρτημένη σε ιστό έξω από δημόσιο κτίριο της Κομοτηνής και σε άλλη περίπτωση στην αφαίρεση ευρωπαϊκής και ελληνικής σημαίας, μέρος της οποίας προηγουμένως είχαν καταστρέψει. Και οι δύο σημαίες στη δεύτερη περίπτωση ήταν αναρτημένες σε ιστούς έξω από άλλο δημόσιο κτίριο της πόλης.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Κομοτηνής.

Πηγή: skai.gr

