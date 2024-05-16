Την αγορά της Κορίνθου επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε:

Πριν ένα χρόνο, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% στις εθνικές εκλογές και το «ευχαριστώ» του κ. Μητσοτάκη στον ελληνικό λαό είναι μέσα σε ένα χρόνο να ζει με την περισσότερη ακρίβεια στην Ευρωζώνη, να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωζώνη και να πληρώνει τα περισσότερα χρήματα για την υγεία του στην Ευρωζώνη.

Αυτό τι δείχνει; Ότι δεν ενδιαφέρονται για τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, σήμερα επισείει τον κίνδυνο της αστάθειας, προσπαθώντας να εκβιάσει ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Απάντηση σε αυτήν την αλαζονεία και την περιφρόνηση των μεγάλων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, είναι ψήφος αποδοκιμασίας στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στις 9 Ιουνίου και στήριξη στη Δημοκρατική Παράταξη και το ΠΑΣΟΚ για να υπάρχει ισχυρή, σοβαρή αντιπολίτευση, που θα είναι η μελλοντική κυβέρνηση.

Το μόνο χέρι που μπορεί να ανοίξει την πόρτα εξόδου της Νέας Δημοκρατίας από το Μέγαρο Μαξίμου είναι αυτό της Δημοκρατικής Παράταξης.

Γι’ αυτό, ζήτω, λοιπόν, να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι καλύτερη η ζωή του, λιγότερες οι ανισότητες και πολύ μεγαλύτερη η προοπτική των παιδιών του και του ίδιου.

