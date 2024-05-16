Ο νεοκλεγείς πρόεδρος της Σλοβακίας Πέτερ Πελεγκρίνι κάλεσε σήμερα τα πολιτικά κόμματα να «αναστείλουν» την εκστρατεία τους για τις ευρωεκλογές που πραγματοποιούνται στις 8 Ιουνίου, μία ημέρα μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο.

«Καλώ όλα τα κόμματα να αναστείλουν προσωρινά ή να περιορίσουν σημαντικά την εκστρατεία τους», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Μπρατισλάβα ο Πελεγκρίνι, που θα αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιούνιο. «Η Σλοβακία δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από περισσότερη αντιπαράθεση» και «εκατέρωθεν κατηγορίες».

«Εάν είναι κάτι που χρειάζεται επειγόντως σήμερα ο λαός της Σλοβακίας, αυτό είναι κατ' ελάχιστον μια βασική αίσθηση συναίνεσης και ενότητας μεταξύ των πολιτικών εκπροσώπων των Σλοβάκων», δήλωσε ο Πελεγκρίνι, που κέρδισε στις εκλογές του Απριλίου για το, κατά βάση εθιμοτυπικό, αξίωμα του προέδρου.

Σε μια χώρα μοιρασμένη ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που τάσσεται ευνοϊκά προς το Κρεμλίνο και μια φιλοδυτική αντιπολίτευση, η απερχόμενη πρόεδρος Ζουζάνα Τσαπούτοβα, που παρουσιάστηκε στο πλευρό του διαδόχου της, έκανε επίσης έκκληση για «έξοδο από αυτό τον φαύλο κύκλο μίσους».

«Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα … σε αυτή την τεταμένη κατάσταση», δήλωσε.

«Αυτό που συνέβη χθες (Τετάρτη) ήταν μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά το σημερινό κλίμα είναι αποτέλεσμα των συλλογικών μας ενεργειών», πρόσθεσε η Τσαπούτοβα, καλώντας τους πολιτικούς αρχηγούς στο προεδρικό μέγαρο για να «ηρεμήσουν τα πράγματα και να καταδικάσουν τη βία».

Ο 59χρονος Ρόμπερτ Φίτσο, που τραυματίστηκε βαριά χθες από σφαίρες, με τα κίνητρα του δράστη να παραμένουν ακόμα ασαφή, βρίσκεται σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση, σύμφωνα με το νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

