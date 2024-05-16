Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και γιος του Σταμάτη Κόκοτα, Δημήτρης Κόκοτας, νοσηλεύεται για 51η ημέρα στην εντατική μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη στις 28 Μαρτίου κατά τη διάρκεια προβών στο τηλεοπτικό μουσικό show J2US όπου συμμετείχε ως coach.

Όλο αυτό το διάστημα που έχει περάσει βασανιστικά αργά για την οικογένειά του και τους ανθρώπους που τον γνωρίζουν και τον αγαπούν, οι θεράποντες ιατροί κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να βοηθήσουν τον Δημήτρη Κόκοτα να αναρρώσει από τη μεγάλη περιπέτεια που περνάει με την υγεία του.

Όμως ακόμα και παρά το γεγονός ότι από πριν το Πάσχα, δείχνει να μπορεί να αναπνεύσει και χωρίς τη βοήθεια της μηχανικής υποστήριξης, κρατούν τη διαδικασία της τραχειοστομίας για να μην ζορίζεται καθόλου η καρδιά του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του skai.gr, ο αγαπημένος τραγουδιστής παραμένει σταθερός, βρίσκεται σε ήπια καταστολή, ανοίγει τα μάτια του αλλά δεν έχει τουλάχιστον μέχρι στιγμής επικοινωνία. Όπως έχουν ενημερώσει, μάλιστα, οι γιατροί τους δικούς του ανθρώπους δεν είναι σε θέση ακόμα να τους πουν αν εκείνος μπορεί να τους δει ή να τους ακούσει.

Αναμένεται δε την επόμενη εβδομάδα να προβούν σε πολλαπλές νέες εξετάσεις για να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάστασή του.

Ένα από τα σημάδια που εκλαμβάνονται, όμως, ως θετικά, είναι ότι κατά τη διάρκειά των φυσικοθεραπειών που έχουν ξεκινήσει να του κάνουν εδώ και αρκετό καιρό, το σώμα του δείχνει να αντιδράει στον πόνο.

Σύμφωνα όμως με τους θεράποντες ιατρούς του, η όποια εξέλιξη αναμένεται να είναι αργή, αφού ανάλογες περιπτώσεις – και θεωρούνται σπάνιες, αφού προκλήθηκαν από καρδιακή βλάβη- που αναγράφονται στις παγκόσμιες βιβλιογραφίες αναφέρουν μεγάλα χρονικά διαστήματα -μηνών- ως περίοδο αποκατάστασης.

Αυτό, φυσικά, το γνωρίζει η οικογένειά του, που δεν έχει σταματήσει στιγμή να στέκεται στο πλευρό του, περιμένοντας την ημέρα που ο Δημήτρης θα ανακτήσει την επικοινωνία με το περιβάλλον του.



