Στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Διεθνή Ανθρωπιστική Διάσκεψη για τους αμάχους της Γάζας

Την ώρα που η σκιά του πολέμου πέφτει βαριά και εκτός ορίων της εμπόλεμης ζώνης, στη δύση, Ευρώπη και ΗΠΑ εντείνουν τις διπλωματικές διεργασίες προκειμένου να αναχαιτίσουν της τεράστιες ανθρωπιστικές συνέπειες της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες πολλαπλάσιαζονται κάθε επιπλέον μέρα που περνάει.

Υπό την πίεση των γεγονότων, συναντώνται σήμερα στο Παρίσι για τη Διεθνή Ανθρωπιστική Διάσκεψη για τους αμάχους της Γάζας, ηγέτες από τα κράτη -μέλη της Ε.Ε., κράτη της περιοχής, μέλη της G20 με την εξαίρεση της Ρωσίας, καθώς και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εκπροσωπούμενοι από την Πρόεδρο της Κομισιόν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και διεθνείς δωρητές, ο ΟΗΕ και περιφερειακοί οργανισμοί, η Παλαιστινιακή Αρχή και μη κυβερνητικές οργανώσεις που εργάζονται στο πεδίο στη Λωρίδα της Γάζας. Μία Διάσκεψη η οποία διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν επιδιώκοντας να συντονίσει μία μεγάλη ανθρωπιστική “γέφυρα βοήθειας” στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παρών στις διεργασίες θα είναι και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να έχει συμβολή η Ελλάδα και η Κύπρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τις ελληνικές θέσεις για την καταδίκη της τρομοκρατίας της Χαμάς και το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αλλά παράλληλα και να τονίσει ότι όλες οι πλευρές οφείλουν να σεβαστούν το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και να υπογραμμίσει την αυξανόμενη ανησυχία του για τις απώλειες αμάχων στη Γάζα και την ανάγκη να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει ειδική αναφορά στην ανάγκη να υπάρξουν ανθρωπιστικές παύσεις ώστε να υπάρξει συνεχής ροή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και να επαναλάβει την ετοιμότητα της Ελλάδας ως χώρα της περιοχής να συμβάλει στις προσπάθειες για αποκλιμάκωση και ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού.

Στην προοπτική να συμμετάσχει, υπό προϋποθέσεις, η Ελλάδα σε έναν θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατά την πρόσφατη συνέντευξή του στο Politico επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως “λόγω της γεωγραφίας μας, εάν μπορούμε να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια με έναν οργανωμένο τρόπο και να διασφαλίσουμε ότι αυτή η βοήθεια θα φθάσει σε όλους όσοι την έχουν πραγματικά ανάγκη, θα ήμασταν ευτυχείς να το κάνουμε”.

Άλλωστε, υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια με C130 μέσω της Αιγύπτου, ενώ βρίσκεται σε συνεννόηση με τους εμπλεκομένους και με την Κυπριακή Δημοκρατία για την πιθανότητα διάνοιξης ανθρωπιστικού διαδρόμου δια θαλάσσης προς τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς εκτιμάται ότι το πλεονέκτημα του θαλάσσιου διαδρόμου είναι ότι μπορείς να συγκεντρώσεις πολύ μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια σε ένα πλοίο εν συγκρίσει με ένα φορτηγό. Κατά συνέπεια όπως ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε και στο Politico “εάν τα logistics βγαίνουν και όντως βολεύει μία τέτοια προοπτική, παρά να μεταφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια μέσω αεροπλάνου και ακολούθως να τη μεταφορτώνουμε σε φορτηγά, εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό και μπορεί να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να συμμετέχουμε σε μία τέτοια πρωτοβουλία”.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί συναντάται με τον Πρωθυπουργό της Παλαιστίνης Μοχάμαντ Ιμπραχίμ Σταγιέχ, στον οποίο αναμένεται να επαναλάβει την ελληνική θέση ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση που δεν εκφράζει τον παλαιστινιακό λαό και ότι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος των Παλαιστινίων είναι η Παλαιστινιακή Αρχή. Θα επαναλάβει την πάγια θέση της Ελλάδας για λύση δύο κρατών σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.​

