Η σλοβακική αστυνομία απήγγειλε την Πέμπτη στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης κατά του Ρόμπερτ Φίτσο κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, που επισύρουν ποινή κάθειρξης από 25 χρόνια έως ισόβια.

Το κίνητρο της δολοφονίας για τον 71χρονο συγγραφέα φέρεται να ήταν η διαφωνία με την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης και τις αλλαγές που έχει κάνει ή επρόκειτο να κάνει.

Για αυτό το έγκλημα, εάν αποδειχθεί ένοχος, αντιμετωπίζει μίνιμουμ 25 χρόνια φυλάκιση έως ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν τουλάχιστον πέντε πυροβολισμοί όταν έγινε η επίθεση εναντίον του κεντροαριστερού εθνικιστή λαϊκιστή επικεφαλής της κυβέρνησης.

Διέφυγε τον κίνδυνο ο Ρόμπερτ Φίτσο όπως δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Περιβάλλοντος της Σλοβακίας. Συγκεκριμένα μιλώντας στο BBC δήλωσε ότι στο τέλος θα επιβιώσει, και ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του τη δεδομένη στιγμη.

Ο υπουργός Εσωτερικών Εστόκ σχολίασε επίσης την Τετάρτη πως το κίνητρο της επίθεσης ήταν «πολιτικό».

Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ επαίνεσε σήμερα τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε χθες σε απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, λέγοντας ότι υπάρχουν λίγοι πολιτικοί σαν αυτόν στην Ευρώπη και ότι έχει «λογικές» θέσεις σε σχέση με τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.