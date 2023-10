ΠΟΥ: Χρειαζόμαστε επειγόντως πρόσβαση στη Γάζα για τη διανομή βοήθειας και ιατρικών προμηθειών Κόσμος 12:09, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Παράλληλα η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε για ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα