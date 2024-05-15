Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

«Το παιδί κοιμόταν στο κάθισμα και δεν το πήρε είδηση κανένας», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Χουντουμάδης, πρόεδρος συλλόγου γονέων του 2ου νηπιαγωγείου Κηφισιάς αναφερόμενος στο απίστευτο περιστατικό με τον 4,5 ετών νήπιο που ξέχασαν στο σχολικό.

«Τη Δευτέρα το πρωί ενώ είχε παραλάβει το σχολικό 5 παιδιά, άφησε 4 στο νηπιαγωγείο και δεν πήρε είδηση ούτε η συνοδηγός ούτε ο οδηγός. Στη συνέχεια το σχολικό πήγε στη θέση του όπου και πάλι δεν είδαν το παιδί. Κλείδωσαν το όχημα και έφυγαν. Το παιδί όταν ξύπνησε και είδε ότι ήταν μόνο του, τρόμαξε ενώ το λεωφορείο βρισκόταν σε επικίνδυνο σημείο, δίπλα σε λεωφόρο», σημείωσε ο κ. Χουντουμάδης.

Η συνέχεια ήταν απίστευτη, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, το παιδί κατέβηκε από το σχολικό αλλά ευτυχώς ξαναμπήκε στο όχημα όταν είδε ότι στο σημείο υπήρχε κίνηση και πολύ κόσμος. Μάλιστα ξαναδέθηκε με τη ζώνη του και έβγαλε από την τσάντα του βιβλίο για να περάσει την ώρα του.

Συνολικά 6,5- 7 ώρες το παιδί ήταν μόνο του και ενήργησε με απίστευτη ψυχραιμία παρότι φοβήθηκε. Περίμενε με υπομονή μέχρι να τον βρουν και να ενημερώσουν τους γονείς που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε στο παιδί τους.

Ακούστε τι είπε στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Χουντουμάδης:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

