Της Πηνελόπης Γκάλιου

Το γεωπολιτικό αποτύπωμα και το ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου διευρύνει εκ νέου ο πρωθυπουργός με την αποδοχή της πρόσκλησης του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης να παραστεί και να συμμετέχει στη Διάσκεψη για τη Γάζα, την ερχόμενη Πέμπτη στο Παρίσι. Σε αυτό το πλαίσιο, μετά την παρουσία του στη Διάσκεψη για την Ειρήνη, στο Κάιρο, ο Έλληνας πρωθυπουργός επιμένει να συμμετέχει ενεργά στις διπλωματικές διεργασίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, διεκδικώντας έναν πολυεπίπεδο ρόλο στις ραγδαίες εξελίξεις.

Άλλωστε από την πρώτη στιγμή της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφάσισε η Ελλάδα να μην μείνει θεατής των εξελίξεων αλλά να διεκδικήσει και να αναλάβει ενεργό ρόλο, ως πυλώνας σταθερότητας και υπολογίσιμης δύναμης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με ηχηρή και παρεμβατική φωνή.

Υπό αυτό το πρίσμα, ήταν και η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ ,Άντονι Μπλίνκεν, κατά την οποία διατυπώθηκε η σταθερή καταδίκη από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, των ενεργειών της Χαμάς και η υπεράσπιση του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε όμως παράλληλα την ανησυχία του στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, εστιάζοντας στην ανάγκη για συνεχή ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους.

Άλλωστε στο επίκεντρο των συζητήσεων εξακολουθεί και παραμένει η δημιουργία ενός θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, και μετά τη χθεσινή πρώτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αμάχους της Γάζας, μέσω Αιγύπτου, η Ελλάδα ήδη βρίσκεται σε στενή επαφή και με την Κύπρο. Στο επίκεντρο το ζήτημα της πρωτοβουλίας διάνοιξης ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τη Γάζα, στο πλαίσιο της τριμερούς πρωτοβουλίας Ελλάδας – Κύπρου – Γαλλίας σε συντονισμό με διεθνείς οργανισμούς και ιδίως τον ΟΗΕ, αλλά και με το ίδιο το Ισραήλ.

Όπως εξηγούσαν οι ίδιες πηγές, πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα καθώς πρέπει να εκτιμηθούν αντικειμενικές δυσκολίες, όπως το γεγονός ότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει ασφαλές λιμάνι στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να μπορέσουν να προσεγγίζουν πλοία που θα μεταφέρουν τη βοήθεια. Για αυτό άλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν συνεχείς επαφές τόσο της Ελλάδας όσο και της Γαλλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών με την Κύπρο, με στόχο να χρησιμεύσει ως “βάση” για τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο που επιχειρείται για τη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

