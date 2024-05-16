Συναγερμός έχει σημάνει στον ΕΟΔΥ καθώς 11 νήπια που φιλοξενούνται σε παιδικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασαν αυξημένη τροπονίνη εκ των οποίων το ένα 3,5 ετών πέθανε από οξεία μυοκαρδίτιδα εξαιτίας του Parvovirus B19.

Πριν δύο μήνες, ο Οργανισμός ενημερώθηκε από νοσηλευτικά ιδρύματα της Κεντρικής Μακεδονίας ότι τα παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών παρουσίασαν αυξημένη τροπονίνη, εκ των οποίων ένα εκδήλωσε κλινική εικόνα οξείας μυοκαρδίτιδας και κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ΕΟΔΥ ο θάνατος του 3,5 ετών παιδιού συνέβη πριν δυο μήνες περίπου και οι μέχρι τώρα ενδείξεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ήταν συλλοίμωξη παρβοϊού με αδενοϊό που προκάλεσε μυοκαρδίτιδα.

Επίσης ένα παιδί παρουσίασε μυοπερικαρδίτιδα και νοσηλεύθηκε, δύο ήταν ασυμπτωματικά ωστόσο παρουσίασαν περικαρδιακό υγρό ενώ τα υπόλοιπα ήταν συμπτωματικά με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία.

Ο ΕΟΔΥ συνέστησε τη διακοπή της σχολικής μονάδας για δύο εβδομάδες, δίνοντας ταυτόχρονα οδηγίες για την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων.

Στην ανακοίνωσή του, επίσης σημειώνει ότι διερευνάται ο ρόλος της συλλοίμωξης Parvovirus B 19 και άλλων ιών στη μυοκαρδίτισα που παρουσίασαν τα παιδιά, κάτι που πιθανόν συνέβη στην περίπτωση του παιδιού που πέθανε.

Επιβεβλημένη η εγρήγορση - Ιδιαίτερη προσοχή στις εγκύους

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι είναι επιβεβλημένη η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας ιδιαίτερα των μαιευτήρων - γυναικολόγων, νεογνολόγων, παιδιάτρων, αιματολόγων, γενικών γιατρών και παθολόγων, η αυξημένη κλινική υποψία και η έγκαιρη εργαστηριακή επιβεβαίωση των ύποπτων κρουσμάτων, ειδικά σε περιπτώσεις συρροών, για την προστασία των επίνοσων ατόμων υψηλού κινδύνου, όπως έγκυες και μικρά παιδιά.

Ειδικότερα, συνίσταται οι παιδίατροι να λαμβάνουν υπόψη την πιθανότητα εμφάνισης μυοκαρδίτιδας δυο εβδομάδες μετά τη λοίμωξη από ParvovirusB19.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι έγκυες γυναίκες μπορεί να είναι επίνοσες στον ιό σε ποσοστό έως και 30% - 40%.

Οι έγκυες συνήθως μολύνονται μέσω οικιακής ή επαγγελματικής έκθεσης και πρέπει να γνωρίζουν τον κίνδυνο μόλυνσής τους από παιδιά ή ενήλικες με λοίμωξη πέμπτης νόσου.

Σε ιδιαίτερο κίνδυνο βρίσκονται έγκυες με επαγγέλματα υψηλού κινδύνου (πχ εργαζόμενες στον τομέα της Υγείας, παιδικούς σταθμούς, δάσκαλοι κλπ).

Η λοίμωξη τις πρώτες 20 εβδομάδες της εγκυμοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ανεπιθύμητη έκβαση για το έμβρυο, όπως ο εμβρυϊκός ύδρωπας και ο ενδομήτριος θάνατος σε έως και 10% των περιπτώσεων. Σημειώνεται ότι έως και 20% των λοιμώξεων από Parvovirus είναι ασυμπτωματικές και η έκθεση μπορεί να μην είναι εμφανής.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, τα δύο τρίτα του ενήλικου πληθυσμού αναμένεται να έχουν ανοσία στον Parvovirus λόγω προγενέστερης λοίμωξης που εμφανίζεται συχνά κατά την παιδική ηλικία.

Συρροές κρουσμάτων καταγράφονται σποραδικά και τοπικές επιδημίες κάθε τέσσερα έως δέκα χρόνια.

