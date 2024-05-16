Νεκροί από φίλια πυρά... Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πέντε στρατιώτες σκοτώθηκαν από πυρά ισραηλινών αρμάτων μάχης στη βόρεια Γάζα, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα περιστατικά του είδους του από την έναρξη του πολέμου κατά της Χαμάς τον Οκτώβριο.



Στην προκαταρκτική έρευνα που διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι δύο τανκς χτύπησαν ένα κτίριο στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια όπου είχαν συγκεντρωθεί ισραηλινές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πέντε στρατιώτες που υπηρετούσαν στο 202ο Τάγμα της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών σκοτώθηκαν στον καταυλισμό το απόγευμα της ΤετάρτηςΔύο άρματα μάχης στην περιοχή έβαλλαν με δύο οβίδες κτίριο που χρησιμοποιούσε ο υποδιοικητής του τάγματος, σύμφωνα με δήλωση.«Από την αρχική έρευνα... φαίνεται ότι οι άνδρες των τανκς, από την υπερορθόδοξη μονάδα αλεξιπτωτιστών Hetz, αναγνώρισαν μια κάννη όπλου που έβγαινε από ένα από τα παράθυρα του κτιρίου,αναφέρεται.Άλλοι επτά στρατιώτες τραυματίστηκαν από τα πυρά των τανκς, τρεις εκ των οποίων σοβαρά.Οι ισραηλινές δυνάμεις επέστρεψαν στην περιοχή αυτή την εβδομάδα αφού προηγουμένως είχαν αποσυρθεί, λέγοντας ότι η Χαμάς είχε ανασυνταχθεί στην περιοχή.Τόσο ο ισραηλινός στρατός όσο και η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς δήλωσαν την Τετάρτη ότι οι μάχες στον καταυλισμό καιΜάχες μαίνονταν επίσης γύρω από τη νότια πόλη Ράφα, από όπουαπό την έναρξη μιας ισραηλινής επιχείρησης πριν από 10 ημέρες. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι είχαν βρει καταφύγιο εκεί.

