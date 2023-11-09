Αρκετοί πολίτες προβαίνουν σε καταγγελίες στον ΣΚΑΪ σχετικά με τις ροές μεταναστών στη Ρόδο. Μάλιστα βίντεο δείχνει δεκάδες μετανάστες να έχουν φτάσει στο κέντρο της πόλης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης δήλωσε πως «αυτό είναι ένα ζήτημα που αδικεί το νησί της Ρόδου και θα αντιμετωπιστεί άμεσα στις επόμενες ημέρες».

«Χθες έφυγαν 300 μετανάστες και σήμερα θα μεταχθούν άλλοι 300», πρόσθεσε

«Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει διαθέσει όλες τις απαραίτητες θέσεις για να επιλυθεί και αυτό το πρόβλημα» εξήγησε και συμπλήρωσε πως «η Ρόδος δεν έχει δομη γιατί στο παρελθόν δεν είχε πρόβλημα με ροές».

«Την προηγούμενη βδομάδα έφυγαν περίπου 800 άτομα. Αυτές οι ροές δεν είναι τωρινές, δεν ήρθαν χθες, είναι άνθρωποι που ήρθαν πριν από μερικούς μήνες και εμφανίζονται αίφνης στις κεντρικές πλατείες της πόλης. Έμεναν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, ίσως εργάζονταν και τώρα στο τέλος της περιοδου εμφανίζονται».

«Πράγματι υπάρχει καλύτερη συνεργασία με την τουρκική πλευρά»

Σχετικά με την κατάσταση στον Έβρο ο ίδιος δήλωσε: «Στα βόρεια το λιμενικό και η αστυνομία κάνουν καλά τη δουλειά τους και πράγματι υπάρχει καλύτερη συνεργασία με την τουρκική πλευρά».

«Οι διακινητές έχουν μετακομίσει νότια, ειδικά στα νότια νησιά και εκεί το λιμενικό έχει επικεντρωθεί μεταφέροντας σκάφη»

