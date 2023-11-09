Ξεπέρασε τον αρχικό στόχο της κυβέρνησης, η πρωτοβουλία της «μόνιμης μείωσης τιμής» που ήταν τα 500 προϊόντα, καθώς μέχρι χθες είχαν ενταχθεί 650 προϊόντα από 53 εταιρίες στο πρόγραμμα.

Ο επόμενος στόχος είναι τα 1.000 προϊόντα που καλύπτουν βασικές ανάγκες ενός νοικοκυριού.

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, κατά την σημερινή επίσκεψή του σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στο Γαλάτσι.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως έχουν τοποθετηθεί τα καρτελάκια μόνιμης μείωσης τιμής. Είναι εκείνα που υποδηλώνουν πως το αντίστοιχο προϊόν ανήκει στο πρόγραμμα και έχει μειώσει την τιμή του τουλάχιστον 5% και για τουλάχιστον 6 μήνες.

Παράλληλα ο κ. Σκρέκας πρόσθεσε πως «η μάχη για τη μείωση των τιμών συνεχίζεται σε τρεις άξονες:

* Συνεχείς και εντατικοί έλεγχοι στην αγορά, σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας για αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας

* Πρωτοβουλία «μόνιμης μείωσης τιμής», όπου ζητάμε από τους προμηθευτές να μειώσουν σταθερά και μόνιμα την τιμή των προϊόντων τους

* και το «καλάθι του νοικοκυριού» που συνεχίζει και ο καταναλωτής μπορεί να βρει προϊόντα με τις χαμηλότερες τιμές ώστε να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

