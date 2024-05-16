Ανοίγει ο δρόμος για την τυπική έλευση του Τζορτζ Μπάλντοκ στον Παναθηναϊκό.



Όπως έχει γίνει γνωστό από την Κυριακή του Πάσχα (5/5) ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, δεξιός μπακ, έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους «πράσινους» και θα φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι από το καλοκαίρι του 2024 και για τρία χρόνια.



Έτσι το πρωί της Πέμπτης (16/5) οι «λεπίδες» ανακοίνωσαν ότι τόσο ο Μπάλντοκ όσο και οι Μπέισαμ, Νόργουντ, Φονθέριγχαμ, και Λόου αποχωρούν από την ομάδα στο τέλος της σεζόν.



Θυμίζουμε ότι ο 31χρονος δεξιός οπισθοφύλακας, θα αποτελέσει τη δεύτερη χρονικά, προσθήκη στο ρόστερ της νέας σεζόν για τον Παναθηναϊκό μετά τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς.

#SUFC can confirm Chris Basham, George Baldock, Oliver Norwood, Wes Foderingham and Max Lowe will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.



Special acknowledgements will be paid to the departing Bladesmen at Bramall Lane on Sunday. ❤️ May 16, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.