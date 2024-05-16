Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Μπάλντοκ η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ανοίγει ο δρόμος για Παναθηναϊκό

Tην αποχώρηση του Τζορτζ Μπάλντοκ το ερχόμενο καλοκαίρι προανήγγειλε η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με τον διεθνή δεξιό μπακ να είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Μπάλντοκ

Ανοίγει ο δρόμος για την τυπική έλευση του Τζορτζ Μπάλντοκ στον Παναθηναϊκό.

Όπως έχει γίνει γνωστό από την Κυριακή του Πάσχα (5/5) ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, δεξιός μπακ, έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους «πράσινους» και θα φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι από το καλοκαίρι του 2024 και για τρία χρόνια.

Έτσι το πρωί της Πέμπτης (16/5) οι «λεπίδες» ανακοίνωσαν ότι τόσο ο Μπάλντοκ όσο και οι Μπέισαμ, Νόργουντ, Φονθέριγχαμ, και Λόου αποχωρούν από την ομάδα στο τέλος της σεζόν.

Θυμίζουμε ότι ο 31χρονος δεξιός οπισθοφύλακας, θα αποτελέσει τη δεύτερη χρονικά, προσθήκη στο ρόστερ της νέας σεζόν για τον Παναθηναϊκό μετά τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark