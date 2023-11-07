Μητσοτάκης στο Politico: Η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε έναν «ασφαλή» ανθρωπιστικό διάδρομο δια θαλάσσης στη Γάζα

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής σε έναν θαλάσσιο διάδρομο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, εάν τα πλοία μπορούσαν να λειτουργήσουν με «πλήρη προστασία», μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραχωρώντας συνέντευξη στο podcast Power Play του POLITICO.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα συζητήσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές ανθρωπιστικής βοήθειας με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και τους Άραβες ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής υψηλού επιπέδου στο Παρίσι την Πέμπτη. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα ήταν σε θέση να συμμετάσχει σε έναν θαλάσσιο διάδρομο για να βοηθήσει τις αποστολές βοήθειας προς τη Γάζα.

«Λόγω της γεωγραφίας μας, εάν μπορούμε να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια οργανωμένα και να διασφαλίσουμε ότι αυτή η βοήθεια θα φτάσει σε αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονταν περισσότερο, θα χαρούμε να το κάνουμε. Μόλις είχαμε ένα αεροπλάνο που προσγειώθηκε στην Αίγυπτο και παρέδωσε ανθρωπιστική βοήθεια, και αν μπορούμε να συζητήσουμε για την πιθανότητα ενός θαλάσσιου διαδρόμου, θα χρειαζόταν την πλήρη προστασία όλων των σχετικών μερών για να διασφαλιστεί ότι τα πλοία θα μπορούσαν να έχουν ασφαλή πρόσβαση στη Γάζα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι: «το πλεονέκτημα ενός διαδρόμου είναι ότι μπορείς να στείλεις πολύ περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια σε ένα πλοίο από ό,τι σε ένα φορτηγό. Έτσι, εάν η υλικοτεχνική υποστήριξη λειτουργήσει και αν είναι πραγματικά βολικό να γίνει κάτι τέτοιο, αντί να μεταφέρω βοήθεια με αεροπλάνο και στη συνέχεια να τη βάζω σε φορτηγά, εάν αυτό είναι κάτι που είναι εφικτό και μπορεί να γίνει με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, θα ήμουν πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε μια τέτοια πρωτοβουλία» κατεληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

