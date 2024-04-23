Μητσοτάκης: Πάνω από 3 δισ. η αποκατάσταση των ζημιών του “Daniel” και του “Elias”

Θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ η συνολική αποκατάσταση των ζημιών του “Daniel” και του “Elias”, με 1,4 δισ. ευρώ να αφορά τις οδικές και τις σιδηροδρομικές υποδομές, καθώς και την αποκατάσταση των σχολείων, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μουζακίου. Από το ποσό του 1,4 δισ. ευρώ, τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα υπόλοιπα είναι πόροι του ΕΣΠΑ αλλά και του Κρατικού Προϋπολογισμού, σημείωσε ο Κ. Μητσοτάκης.

Ως τα τέλη του 2025 θα παραδοθεί όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο

"Οι δρόμοι θα ξανακατασκευαστούν καλύτεροι, ώστε να καλυφθεί και η πιο δυσπρόσιτη γωνιά της Θεσσαλίας. Αυτή ήταν η κατεύθυνση την οποία δώσαμε. Είτε μιλάμε για τα χωριά, τα ορεινά χωριά των Τρικάλων, είτε μιλάμε για την ορεινή Αργιθέα, είτε μιλάμε για τα πιο απομονωμένα χωριά του Πηλίου, το οδικό δίκτυο θα κατασκευαστεί και θα κατασκευαστεί ανθεκτικότερο από ό,τι στο παρελθόν. Διότι αν κάτι μάθαμε από το πέρασμα του 'Ιανού', ήταν ότι όταν ξανακατασκευάζουμε υποδομές οι οποίες κατεστράφησαν με σύγχρονες προδιαγραφές, αυτές μπορούν πράγματι να αντέχουν και θεομηνίες της έντασης του 'Daniel'. Και οι ίδιες προδιαγραφές θα χρησιμοποιηθούν και για την αποκατάσταση των σημαντικών έργων υποδομής." τόνισε ο πρωθυπουργός. Και συνέχισε λέγοντας: "Είτε μιλάμε για δρόμους, είτε μιλάμε για γέφυρες, είτε μιλάμε για τον σιδηρόδρομο. Έχει γίνει ήδη η προσωρινή ανάταξη του δικτύου και ως τα τέλη του 2025 όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο θα παραδοθεί σε μια κατάσταση καλύτερη, και ανθεκτικότερη από ό,τι ήταν πριν.

Σημαντικός ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόρων

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε -όπως και νωρίτερα κατά την ομιλία του στα εγκαίνια του τμήματος Λαμία - Καλαμπάκα του Ε65- τον σημαντικό ρόλο της Ευρώπης και των χρηματοδοτικών της προγραμμάτων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά "εάν η χώρα δεν βρισκόταν σε καλή δημοσιονομική κατάσταση, αν η οικονομία μας δεν αναπτυσσόταν, αν δεν είχαμε ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αν δεν είχε πέσει το κόστος χρηματοδότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα ήταν πολύ αμφίβολο αν θα μπορούσαμε από τους εθνικούς πόρους να εξασφαλίσουμε εκείνο το ποσό το οποίο είναι τόσο απαραίτητο να διοχετευθεί στη Θεσσαλία.". Πρόσθεσε πως οι πόροι του Προϋπολογισμού προφανώς δεν είναι ατελείωτοι. Για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε περισσότερους πόρους στη Θεσσαλία, τους στερήσαμε από κάποια άλλα έργα. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζετε, όμως η προτεραιοποίηση την οποία δίνουμε στην Θεσσαλία είναι απολύτως απαραίτητη, αν λάβει κανείς υπόψη την έκταση της ζημιάς την οποία υποστήκατε από τον “Daniel”. Και τέλος, τόνισε την ευρωπαϊκή διάσταση αυτών των πόρων. Ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης, θα ξαναπώ ότι αυτό είναι ένα πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο η κυβέρνησή μας το διαπραγματεύτηκε και το αποτύπωμα του οποίου φαίνεται ήδη σε ολόκληρη την επικράτεια. Αλλά καταφέραμε μέσα από μία νέα επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης να διοχετεύσουμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης στην αποκατάσταση της Θεσσαλίας. Δεν ήταν εύκολο. Καταφέραμε και το πετύχαμε. Όπως αξιοποιήσαμε και πόρους του προηγούμενου ΕΣΠΑ, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με αποζημιώσεις και κρατική αρωγή."

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως "δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία του αποτυπώματος της Ευρώπης, όχι μόνο στην αντιμετώπιση τέτοιων φυσικών καταστροφών αλλά συνολικά στη χρηματοδότηση πολύ μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία αλλάζουν την όψη της Ελλάδας. Είναι ίσως η καλύτερη απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι οι ευρωεκλογές είναι μια βαρετή διαδικασία, η οποία δεν αφορά τους πολίτες. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη μάς αφορούν, σας αφορούν όλους πάρα πολύ. Και νομίζω ότι η χρηματοδότηση αυτών των έργων είναι η καλύτερη απόδειξη των όσων λέω."

Τέλος, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε μεταξύ άλλων την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και ειδικά την Πρόεδρό της, την κα Μελίνα Τραυλού, για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκε στο αίτημά του να συνδράμει η εφοπλιστική κοινότητα στη μεγάλη εθνική προσπάθεια χρηματοδότησης της ανάταξης της Θεσσαλίας. "Σε λίγες μέρες συγκεντρώθηκε το όχι ευκαταφρόνητο ποσό των 50 εκατομμυρίων, ένα σημαντικό κομμάτι του οποίου, κατευθύνεται σε άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες θα γίνουν όχι απλά για να βελτιωθούν αλλά να ενισχυθούν ουσιαστικά οι υποδομές των πολλών σχολείων τα οποία επλήγησαν από την κακοκαιρία."

