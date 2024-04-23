"Εργο πνοής" που θα φέρει ανάπτυξη στην Κεντρική Ελλάδα χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός τον αυτοκινητόδρομο Ε65, εγκαινιάζοντας το τμήμα Λαμία- Καλαμπάκα που παραδόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία από την ΤΕΡΝΑ.

Όπως είπε μεταξύ άλλων ο Κ. Μητσοτάκης, με το συγκεκριμένο έργο μειώνεται σημαντικά ο χρόνος μετακίνησης από την Αθήνα προς σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς. Οπως είπε, πλέον θα απαιτούνται δυόμισι ώρες για να πάει κανείς από την Αθήνα στην Καρδίτσα, τρεις για να πάει στα Τρίκαλα, ενώ ο νέος δρόμος θα προσφέρει μια μεγάλη διευκόλυνση για περιοχές που έχουν σκληρά δοκιμαστεί.

Αναφέρθηκε επίσης και στην ιστορία του έργου. «Είναι ένας πολύ σημαντικός δρόμος, που αποτελούσε όνειρο πολλών δεκαετιών» τόνισε, συμπληρώνοντας πως «πέρασε από 40 κύματα, δοκιμάστηκε στην οικονομική κρίση, έμεινε κολοβό μόνο με το μεσαίο τμήμα και τεχνικά προβλήματα στο νότιο, ενώ το βόρειο στην κυριολεξία βρέθηκε σε χρηματοδοτικό κενό». Πρόσθεσε επίσης ότι «με την επιμονή της κυβέρνησης και σκληρή διαπραγμάτευσή με την Κομισιόν το βόρειο τμήμα αναμένεται να παραδοθεί εντός της επόμενης διετίας, ενώ είχε σχεδιαστεί πριν από 15 χρόνια.

Αυτό το έργο δεν θα είχε ποτέ πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρηματοδοτική υποστήριξη της ΕΕ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός. "Η ΝΔ είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και αγωνίζεται ώστε η Ελλάδα να γίνει Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, διεκδικώντας χρηματοδοτικούς πόρους και μεταφράζοντας αυτή τη σχέση μας με την ευρωπαϊκή οικογένεια σε απτά έργα προς όφελος κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.»

Επίσης, αναφέρθηκε στα δυο ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάπτυξης και αναφέρθηκε στη σημασία του Ταμείου και τη συμβολή της Ελλάδας στη δημιουργία του. Υπογράμμισε ακριβώς ότι το βόρειο τμήμα θα ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τόνισε παράλληλα ότι το 2019 η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο. "Σήμερα τα εργοτάξιο δίνουν τη θέση τους σε μεγάλα έργα."

Κλείνοντας ευχαρίστησε όλες και όλους που έβαλαν ένα λιθαράκι για να βρεθούμε, όπως είπε σε αυτή την ευχάριστη σημερινή στιγμή, όλες τις ηγεσίες του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, τις υπηρεσίες του υπουργείου.

Ευχαρίστησε και την ΤΕΡΝΑ που παρέδωσε το νότιο τμήμα κι ένα μεγάλο κομμάτι του βόρειου τμήματος του Ε65 και μάλιστα πριν τη συμβατική ημερομηνία παράδοσης.

Τέλος, ο πρωθυπουργός εκτίμησε πως σε λίγο καιρό ο δρόμος αυτός θα έχει γίνει συνήθεια, "θα έχουμε ξεχάσει τις στροφές του Δομοκού και θα τον θεωρούμε δεδομένο αλλά πρέπει απλά να θυμόμαστε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και για όλα αυτά τα έργα που σήμερα τα εκτιμούμε και σε λίγο θα έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας χρειάστηκαν πολλή προσπάθεια και πολλή δουλειά για να τα φέρουμε τελικά προς ολοκλήρωση».

Σημειώνεται πως ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, είναι ένα έργο το οποίο κατασκευάζει η εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Έχει συνολικό μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,3 δισ ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, συνδέοντας ουσιαστικά την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα.

Τέλος, υπό κατασκευή βρίσκονται και τα τελευταία 46 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου που θα ξεκινούν από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας και θα φτάνουν έως και την Εγνατία Οδό, Δυτικά των Γρεβενών.

Πρόκειται για τα 135,4 χλμ. από τα συνολικά 181,5 χλμ. του Ε65, ο οποίος συνδέεται με την Εγνατία Οδ;o

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.