Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα

Η Αίγυπτος θα δεχθεί αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κάιρο, αύριο, Σάββατο, για συνομιλίες για τις εξελίξεις στο θέμα της εκεχειρίας στη Γάζα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera της Αιγύπτου, επικαλούμενο υψηλόβαθμη αιγυπτιακή πηγή.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα επιβεβαίωσε ότι αντιπροσωπεία του θα επισκεφθεί το Κάιρο αύριο, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Χαμάς στο Reuters.

Σημειώνεται πως οι δύο πλευρές εμφανίζονται αμετακίνητες σε κάποιους από τους όρους που έχουν θέσει εξαρχής, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την άρση του αδιεξόδου.

Υπενθυμίζεται πως μια εβδομάδα διορία για την αποδοχή του σχεδίου κατάπαυσης πυρός έδινε το Ισραήλ στην Χαμάς, σύμφωνα με την WSJ που επικαλείται Αιγύπτιους αξιωματούχους.

Διαφορετικά θα ξεκινήσει τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πιο συγκεκριμένα, αν και το δημοσίευμα δε διευκρινίζει το πότε δόθηκε το τελεσίγραφο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως Αιγύπτιοι αξιωματούχοι αναφέρουν πως το Κάιρο συνεργάστηκε με το Ισραήλ για να συγκροτηθεί η αναθεωρημένη πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσιάστηκε, το προηγούμενο σαββατοκύριακο, υπολογίζεται πως το χρονικό περιθώριο που έχει η Χαμάς στη διάθεσή της είναι μια εβδομάδα.

Σε κάθε περίπτωση ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος πιστεύεται ότι κρύβεται σε τούνελ στον θύλακα και λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις, δεν έχει ανταποκριθεί ακόμη, επιδιώκοντας, προφανώς έτσι, να κερδίσει χρόνο και να καταφέρει ενδεχομένως να πετύχει καλύτερους όρους στη συμφωνία εκεχειρίας.

«Ο Σινουάρ αναμένεται να απορρίψει οποιαδήποτε συμφωνία που δεν περιλαμβάνει μια αξιόπιστη πορεία για τον τερματισμό του πολέμου», προβλέπουν χαρακτηριστικά οι αξιωματούχοι συνοψίζοντας πως η Χαμάς «βλέπει» ασαφείς λεπτομέρειες στην πρόταση και έτσι δείχνει αμφισβήτηση.

Από την πλευρά των Αράβων διαμεσολαβητών εκτιμάται ότι «ο Σινουάρ πιστεύει ότι έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο, είτε επιβιώσει είτε όχι, ανοίγοντας τα μάτια του κόσμου για τα δεινά των Παλαιστινίων και φέρνοντας τη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας στο προσκήνιο των παγκόσμιων υποθέσεων».

Στο Κάιρο για συναντήσεις που θα εστιάσουν στη σύγκρουση στη Γάζα και ο διευθυντής της CIA

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) Ουίλιαμ Μπερνς έφθασε σήμερα στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα για συναντήσεις που θα εστιάσουν στη σύγκρουση στη Γάζα, σύμφωνα με μια πηγή των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας και άλλες τρεις πηγές στο αεροδρόμιο του Καΐρου.

Η Αίγυπτος, μαζί με το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρωτοστατεί στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για να επιτευχθεί μια συμφωνία για εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.