Με φρικτούς πόνους στο πόδι έφτασε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο Λευκάδας ένας 35χρονος ο οποίος νωρίτερα είχε δεχτεί τσίμπημα από αράχνη «Μαύρη Χήρα».

Ο 35χρονος δέχτηκε το τσίμπημα της αράχνης όταν φόρεσε τα παπούτσια εργασίας τα οποία είχε έξω από το σπίτι του, κοντά σε ξύλα για το τζάκι.

Τη στιγμή που ένιωσε το τσίμπημα δεν έδωσε μεγάλη σημασία, καθώς θεώρησε πως κάποιο πετραδάκι ή κάποιο αγκάθι ήταν αυτό που τον τσίμπησε και συνέχισε τις εργασίες του.

Περίπου μισή ώρα αργότερα όμως, ο πόνος άρχισε να γίνεται έντονος και έτσι έβγαλε το παπούτσι του για να δει τι συμβαίνει, διαπιστώνοντας πως τον είχε τσιμπήσει μια κατάμαυρη αράχνη “Μαύρη Χήρα” 2-3 εκατοστών η οποία ήταν ακόμα επάνω στο πόδι του.

Μέσα σε λίγα λεπτά ο πόνος άρχισε να γίνεται αφόρητος, ενώ όσο περνούσε ο χρόνος άρχισε να νιώθει το πόδι του να μουδιάζει. Αντιλήφθηκε τότε πως η κατάστασή του ήταν επικίνδυνη, και παρόλο που δεν έχει σχετικές αλλεργίες, μπήκε στο αυτοκίνητό του για να πάει στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας.

Στα 10-15 λεπτά που χρειάστηκε για να φτάσει στο νοσοκομείο, ο πόνος είχε πλέον γίνει αβάσταχτος, και πια δεν ένιωθε καθόλου το πόδι του από το μούδιασμα, ενώ όπως είπε, ένιωθε τον πόνο να «ανεβαίνει» προς τον κορμό του.

Αμέσως οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΛ, επιλήφθηκαν της κατάστασής του και του χορηγήθηκε η προβλεπόμενη φαρμακευτική αγωγή, ενώ νοσηλεύτηκε το βράδυ στο νοσοκομείο για συνεχή παρακολούθηση.

Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά και μετά από 24 ώρες ο πόνος είχε υποχωρήσει αρκετά και έτσι πήρε εξιτήριο, ενώ για μερικές μέρες ακόμα θα λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

