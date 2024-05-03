Συγκινητικές ήταν οι στιγμές που έζησαν οι πιστοί στον Άγιο Δημήτριο στην Πρίγκηπο, που παρακολούθησαν την περιφορά του Επιταφίου.

Περισσότεροι από 300 Έλληνες συνόδευσαν τον επιτάφιο στην περιφορά του, ψάλλοντας όλοι μαζί το «ω γλυκύ μου έαρ», προκαλώντας ρίγη συγκίνησης και κατάνυξης.

Δείτε το βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ από την κατανυκτική λειτουργία στον ναό:

Πηγή: skai.gr

