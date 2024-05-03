Ερντογάν: Παύση σε εμπορικές σχέσεις με Ισραήλ για να δεχθούν εκεχειρία σε Γάζα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι η αναστολή των εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ, η οποία ανακοινώθηκε χθες, έχει στόχο να "αναγκάσει' τη χώρα αυτή να δεχθεί μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

"Λάβαμε ορισμένα μέτρα για να αναγκάσουμε το Ισραήλ να δεχθεί μια εκεχειρία και να αυξήσει την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται (στη Γάζα), δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν ενώπιον επιχειρηματιών στην Κωνσταντινούπολη. "Θα παρακολουθούμε τις συνέπειες του μέτρου που λάβαμε σε συνεργασία με τους κύκλους των επιχειρηματιών μας", τόνισε.

Η αναστολή των εμπορικών συναλλαγών της Τουρκίας με το Ισραήλ θα συνεχιστεί έως ότου εξασφαλιστεί μια μόνιμη κατάπαυση πυρός στη Γάζα καθώς και η απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ.

Η Τουρκία ανέστειλε χθες όλες τις εξαγωγές και τις εισαγωγές προς και από το Ισραήλ, επικαλούμενη την «επιδείνωση της ανθρωπιστικής τραγωδίας» στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η ασυμβίβαστη στάση του Ισραήλ και η επιδείνωση της κατάστασης στη Γάζα οδήγησε την Τουρκία στην αναστολή του εμπορίου, δήλωσε ο Μπολάτ σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη, ανακοινώνοντας στοιχεία για τις εμπορικές συναλλαγές του Απριλίου. Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών διαμορφώθηκε στα 6,8 δισεκ. δολάρια το 2023.

«Παραβίαση συμφωνιών»

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε χθες ότι ο Ερντογάν παραβιάζει τις συμφωνίες μπλοκάροντας τις ισραηλινές εισαγωγές και εξαγωγές. Ο ίδιος σημείωσε πως το Ισραήλ θα αναζητήσει εναλλακτικές, εστιάζοντας στην τοπική παραγωγή και στις εισαγωγές από άλλες χώρες.

"Έτσι συμπεριφέρεται ένας δικτάτορας, αγνοώντας τα συμφέροντα του τουρκικού λαού και των Τούρκων επιχειρηματιών, αδιαφορώντας για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες" έγραψε στο X ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Katz.

.@RTErdogan is breaking agreements by blocking ports for Israeli imports and exports. This is how a dictator behaves, disregarding the interests of the Turkish people and businessmen, and ignoring international trade agreements. I have instructed the Director General of the… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 2, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

