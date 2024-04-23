Λογαριασμός
ΚΝΕ: Απαντά με βίντεο στο Tik Tok σε απορίες νέων για τις ευρωεκλογές

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και εκ νέου υποψήφιος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος απαντάει στις πρώτες ερωτήσεις.

ΚΝΕ

«Βρισκόμαστε σε μια ακόμα προεκλογική περίοδο που γίνεται προσπάθεια από όλες τις πλευρές να μείνει η συζήτηση στους celebrities και influencers κάθε ψηφοδελτίου και όχι στην πολιτική πρόταση του κάθε κόμματος, στην επικοινωνία και όχι στις πολιτικές θέσεις, με στόχο να κρυφτεί η κοινή στρατηγική των κομμάτων που στηρίζουν και εξωραΐζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση» αναφέρει η ΚΝΕ και προσθέτει:

«Γι' αυτόν τον λόγο η ΚΝΕ εγκαινιάζει μια νέα σειρά βίντεο στο TikTok, άλλον έναν δίαυλο επικοινωνίας των θέσεων του ΚΚΕ με τους νέους και τις νέες».

Συγκεκριμένα: «Με τη νέα αυτή σειρά καλεί νέους ανθρώπους να ρωτήσουν τους υποψήφιους και νυν ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνο και Κώστα Παπαδάκη, να απαντήσουν, πάνω σε όλα όσα τους απασχολούν.

  • Τι είναι οι ευρωεκλογές;
  • Γιατί με αφορούν;
  • Με ποιον τρόπο επηρεάζουν τη ζωή μου;

είναι μόνο ορισμένες από τις ερωτήσεις που έχουν ήδη φτάσει...».

«Αναμένουμε τις ερωτήσεις σας!» σημειώνει η ΚΝΕ.

@twra_kke 📌Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος απαντάει: γιατί να ψηφίσω στις ευρωεκλογές; #ευρωψηφοδελτιο #κκε #κνε #kke #kne #europeanunion #euelections2024 #ευρωεκλογες2024 #εκλογες #φοργιου #φοργιουπειτζ #mpesfy #ekloges #euroekloges ♬ πρωτότυπος ήχος - Τώρα ΚΚΕ!
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

