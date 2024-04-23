ΚΝΕ: Απαντά με βίντεο στο Tik Tok σε απορίες νέων για τις ευρωεκλογές

«Βρισκόμαστε σε μια ακόμα προεκλογική περίοδο που γίνεται προσπάθεια από όλες τις πλευρές να μείνει η συζήτηση στους celebrities και influencers κάθε ψηφοδελτίου και όχι στην πολιτική πρόταση του κάθε κόμματος, στην επικοινωνία και όχι στις πολιτικές θέσεις, με στόχο να κρυφτεί η κοινή στρατηγική των κομμάτων που στηρίζουν και εξωραΐζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση» αναφέρει η ΚΝΕ και προσθέτει:
«Γι' αυτόν τον λόγο η ΚΝΕ εγκαινιάζει μια νέα σειρά βίντεο στο TikTok, άλλον έναν δίαυλο επικοινωνίας των θέσεων του ΚΚΕ με τους νέους και τις νέες».
Συγκεκριμένα: «Με τη νέα αυτή σειρά καλεί νέους ανθρώπους να ρωτήσουν τους υποψήφιους και νυν ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνο και Κώστα Παπαδάκη, να απαντήσουν, πάνω σε όλα όσα τους απασχολούν.
- Τι είναι οι ευρωεκλογές;
- Γιατί με αφορούν;
- Με ποιον τρόπο επηρεάζουν τη ζωή μου;
είναι μόνο ορισμένες από τις ερωτήσεις που έχουν ήδη φτάσει...».
«Αναμένουμε τις ερωτήσεις σας!» σημειώνει η ΚΝΕ.
Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και εκ νέου υποψήφιος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος απαντάει στις πρώτες ερωτήσεις.
@twra_kke 📌Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος απαντάει: γιατί να ψηφίσω στις ευρωεκλογές; #ευρωψηφοδελτιο #κκε #κνε #kke #kne #europeanunion #euelections2024 #ευρωεκλογες2024 #εκλογες #φοργιου #φοργιουπειτζ #mpesfy #ekloges #euroekloges ♬ πρωτότυπος ήχος - Τώρα ΚΚΕ!
- ΝΔ για τα 26 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή: Μένουμε πιστοί στην τροχιά ευθύνης και προόδου που χάραξε
- Βουλή: Συνάντηση Νατσιού - Παπαδόπουλου το μεσημέρι - Υποβαθμίζονται οι χθεσινές του δηλώσεις
- Μαρινάκης για ΣΥΡΙΖΑ: Στέλνει σήμερα υπόμνημα για Σπαρτιάτες, ενώ η προθεσμία έχει λήξει από 20 Απριλίου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.