ΚΝΕ: Απαντά με βίντεο στο Tik Tok σε απορίες νέων για τις ευρωεκλογές

«Βρισκόμαστε σε μια ακόμα προεκλογική περίοδο που γίνεται προσπάθεια από όλες τις πλευρές να μείνει η συζήτηση στους celebrities και influencers κάθε ψηφοδελτίου και όχι στην πολιτική πρόταση του κάθε κόμματος, στην επικοινωνία και όχι στις πολιτικές θέσεις, με στόχο να κρυφτεί η κοινή στρατηγική των κομμάτων που στηρίζουν και εξωραΐζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση» αναφέρει η ΚΝΕ και προσθέτει:

«Γι' αυτόν τον λόγο η ΚΝΕ εγκαινιάζει μια νέα σειρά βίντεο στο TikTok, άλλον έναν δίαυλο επικοινωνίας των θέσεων του ΚΚΕ με τους νέους και τις νέες».

Συγκεκριμένα: «Με τη νέα αυτή σειρά καλεί νέους ανθρώπους να ρωτήσουν τους υποψήφιους και νυν ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνο και Κώστα Παπαδάκη, να απαντήσουν, πάνω σε όλα όσα τους απασχολούν.

Τι είναι οι ευρωεκλογές;

Γιατί με αφορούν;

Με ποιον τρόπο επηρεάζουν τη ζωή μου;

είναι μόνο ορισμένες από τις ερωτήσεις που έχουν ήδη φτάσει...».

«Αναμένουμε τις ερωτήσεις σας!» σημειώνει η ΚΝΕ.

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και εκ νέου υποψήφιος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος απαντάει στις πρώτες ερωτήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.