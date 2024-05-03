Της Πηνελόπης Γκάλιου

Άρωμα εκλογών θα έχει το φετινό Πάσχα καθώς σχεδόν ένα μήνα πριν στηθούν οι κάλπες των ευρωεκλογών, αρχηγοί και στελέχη όλων των κομμάτων θα βρεθούν στις περιφέρειες για τις Άγιες ημέρες, συνδυάζοντας παράλληλα τις ολιγοήμερες διακοπές του Πάσχα, με τα προεκλογικά μηνύματα που θέλουν να επικοινωνήσουν στους ψηφοφόρους τους.

Ένα επιπλέον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παρούσης πασχαλινής αλλά και προεκλογικής – παράλληλα- περιόδου, είναι η αντιπαράθεση που έχει ανοίξει μεταξύ των κομμάτων για τις σχέσεις τους με την Εκκλησία, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις από συγκεκριμένα στελέχη κομμάτων δεξιότερα της ΝΔ, που διεκδικούν την «αποκλειστικότητα της πίστης» όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη. Σχόλια και προτροπές, ωστόσο, που δεν έκαμψαν επ' ουδενί τις προθέσεις όποιου βουλευτή και στελέχους άλλου κόμματος επιθυμεί να παραβρεθεί στους ναούς και στις εκκλησίες της χώρας, όπως παραδοσιακά κάνουν αυτές τις μέρες κάθε χρόνο.

Το «νεύμα» έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός χθες, δίνοντας το παρόν στη Μητρόπολη Αθηνών, προκειμένου να παρακολουθήσει την Ακολουθία των Αγίων Παθών και τα δώδεκα Ευαγγέλια, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον οποίο χαιρετήθηκε δια χειραψίας. Επιβεβαίωσε δε, και το κλίμα καταλλαγής με την Εκκλησία το οποίο επήλθε μετά την πρόσφατη συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ιερώνυμο στις δομές της Εκκλησίας στο Δήλεσι, βάζοντας τέλος στη ρήξη που είχε επέλθει με το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ενώ καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση των σχέσεων ήταν και η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου καλώντας τα κόμματα να μην κάνουν πολιτική στο όνομα της εκκλησίας. Και χθες ο κ. Ιερώνυμος δεν θέλησε να δώσει καμία συνέχεια σε όσα προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, δηλώνοντας όταν ρωτήθηκε για την παρουσία του πρωθυπουργού στη Μητρόπολη πως "Εδώ είμαστε για να γιορτάσουμε και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε".

Υπό αυτό το κλίμα, ένα σύντομο διάλειμμα από την προεκλογική μάχη θα κάνουν τις επόμενες ημέρες και οι πολιτικοί αρχηγοί, παίρνοντας μία "ανάσα" για τα "βαθιά" της προεκλογικής περιόδου που θα κορυφωθεί μετά τις γιορτές και μέχρι την 9η Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός μαζί με την οικογένειά του θα μεταβεί στην Τήνο όπου η οικογένεια διατηρεί εξοχική κατοικία, προκειμένου να περάσουν μαζί και στο κλίμα των ημερών τις ημέρες του Πάσχα, μακριά – για λίγο- από τις προεκλογικές περιοδείες, τις επαφές και τις πολιτικές ζυμώσεις.

«Το τερπνόν μετά του ωφέλιμου» φαίνεται να ισχύει για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ καθώς κατάφερε να συνδυάσει μία ακόμη περιοδεία με προεκλογική χροιά, με τις πασχαλινές διακοπές, βρισκόμενος στην Κέρκυρα, όπου εκτός από τις επισκέψεις και τις επαφές με τοπικούς παράγοντες που περιλαμβάνει το πρόγραμμά του, θα παραστεί στις ακολουθίες των ημερών και θα παρακολουθήσει και τα παραδοσιακά πασχαλινά έθιμα του νησιού, ενώ τη Δευτέρα του Πάσχα θα επισκεφτεί και τους Παξούς.

Εντός των τειχών θα παραμείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα παραστεί στην Ακολουθία της Αναστάσεως στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ απόψε το βράδυ πιθανότατα να βρεθεί σε ενορία στο Κερατσίνι ή τον Κορυδαλλό για την Ακολουθία του Επιταφίου.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέλεξε την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λαμία, όπου αναμένεται να κάνει ολιγοήμερες διακοπές.



