Νέες εξελίξεις προέκυψαν σήμερα αναφορικά με τη θανατηφόρα παράσυρση 72χρονης στη Βούλα, καθώς διαπιστώθηκε ότι η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε διαδοχικά από δύο μηχανές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη στο βραδινό δελτίο του ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί Ανατολικής Αττικής αναζητούν τον οδηγό της μηχανής που χτύπησε πρώτη τη γυναίκα τη στιγμή που επιχειρούσε να διασχίσει τη Λ, Καραμανλή χθες αργά το απόγευμα.

Ο δεύτερος οδηγός, ένας 27χρονος άνδρας, συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα.

Οι αρχές, λόγω της παράλληλης κίνησης των μοτοσικλετών, εξετάζουν το ενδεχόμενο, αν υπήρχε κάποια «κόντρα» ταχύτητας μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής από την προανακριτική εξέταση

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή και μαρτυρίες κατοίκων σε μια προσπάθεια, να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.